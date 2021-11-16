Россия обяжет иностранные авиакомпании продавать билеты только по QR-кодам

Замминистра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что QR-коды на авиатранспорте заработают не позднее февраля 2022 года. Пускать пассажиров на борт только при наличии кода будут обязаны не только российские, но и зарубежные перевозчики, которые выполняют рейсы в Россию. Новые ограничения могут финансово ударить по авиакомпаниям, поэтому Минтранс рассматривает возможность выделения им субсидий.

В Минтрансе рассчитывают, что Госдума примет законопроект о введении QR-кодов на транспорте на федеральном уровне до конца этого года. Затем его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Если законопроект вступит в силу, коды станут обязательны, в том числе для пассажиров самолетов и поездов дальнего следования.

«Этот закон [о QR-кодах] будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России. Мы их поставим перед фактом», — указал замминистра.

По замыслу правительства, QR-код либо могущие заменить его медицинские документы, будут проверять при продаже билетов. Для этого авиакомпании должны совместить свои системы бронирования с сайтом «Госуслуги». Кроме того, еще одна проверка предстоит при посадке в самолет или поезд. Источник «Известий» говорил, что проверять код при посадке будут у тех, кто зарегистрировался на рейс онлайн. Иностранцы, привитые не одобренными в России вакцинами, смогут пользоваться транспортом по отрицательному ПЦР-тесту. Россияне, которые возвращаются на родину из других государств, также смогут использовать поезда и самолеты при наличии отрицательного теста на коронавирус.

У иностранных авиакомпаний, как писали «Известия», не получится интегрировать свои сайты с «Госуслугами», поэтому россияне смогут купить билеты на их рейсы без QR-кода. Однако при этом пассажир получит уведомление, что обязан предоставить компании необходимые документы, если он этого не сделает, перевозчик будет обязан аннулировать его билет с возвратом средств.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточняла, что если пассажир не сможет попасть на рейс из-за несоблюдения требования о QR-кодах, ему вернут деньги в течение 30 дней. Вице-премьер отмечала, что, согласно предложенному законопроекту, Минтранс получит «некоторые дополнительные полномочия» по тому, за какой период гражданин должен будет уведомить о наличии или отсутствии у него медицинской документации при приобретении билета.

По словам Голиковой, система QR-кодов заработает на федеральном уровне не ранее 1 февраля, чтобы у россиян было время вакцинироваться и получить необходимые документы. Богданов уточнил, что сейчас Минтранс проводит совещания с перевозчиками на тему предлагаемых мер. Глава Минтранса Виталий Савельев пояснил, что ведомство проверят технические аспекты. «Мы отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая [расписание] для пассажиров, проверять медицинскую документацию, чтобы не задерживать их на посадке», — сказал он. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана рабочая группа, которая «отработает все нюансы» реализации новой системы.

Газета «Известия» писала, что Минцифры сейчас разрабатывает программное обеспечение для проверки кодов. Его должны запустить в тестовом режиме в декабре. Минтранс тем временем прорабатывает то, как это будет выглядеть формально. В том числе, порядок «размещения пассажиром на официальном интернет-сайте перевозчика сведений о медицинской документации, ее проверки перевозчиком и направления уведомления пассажиру о результатах проверки либо расторжении договора в одностороннем порядке и его формы».

По мнению главы Минтранса, авиация и РЖД не столкнутся с большими сложностями из-за внедрения кодов. В качестве аргумента Савельев указал, что пассажиропоток авиакомпаний и РЖД практически восстановился после падения в 2020 году из-за коронавируса. В то же время, как сообщил позже Богданов, Минтранс рассматривает возможность выделение субсидий авиаперевозчикам для компенсации потерь, которые они понесут из-за введения новых требований. Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин рассказал РБК, что предложение о компенсации уже направлено в правительство. Он добавил, что потери могут возместить не только перевозчикам, но и аэропортам. Последние могут получить около 1 млрд руб. дотаций, это примерная сумма, взятая Минтрансом за отправную точку. По информации источника РБК, аэропортам предлагают выделить помощь в размере 15% средств, которые пойдут на компенсацию авиакомпаниям. Таким образом, перевозчикам предлагают компенсировать около 7 млрд руб. выпадающих доходов.

«В качестве одного из аргументов в пользу такого решения [выделения компенсаций] Минтранс использует предварительные оценки авиакомпаний, которые сообщили о возможном сокращении трафика внутри России наполовину», — пояснил Никотин.

Савельев объяснял необходимость проверки QR-кодов на транспорте большим количеством непривитых пассажиров. За год, с августа 2020-го по август 2021 года самолетами и поездами воспользовались 58 млн человек, при этом прививка от коронавируса была только у 30% из них.

Крупнейшие российские авиаперевозчики, «Аэрофлот» и лоукостер «Победа» поддержали введение кодов, но выступали против их проверки при покупке билета. Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов указал, что технически проверить код на стойке регистрации в аэропорту не проблема, однако не понятно, как отследить это при продаже билетов. «Конечно, с соответствующим программным обеспечением мы сумеем проверить наличие QR-кода и сроки прививки, но все равно ставить его на приобретение билета ни в коем случае нельзя», — указал он.

По мнению представителям «Победы», подобная проверка может выйти боком для пассажиров. Он пояснил, что люди, которые решат вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также считает, что оформление авиабилетов по QR-коду приведет к сложностям с дешевыми перелетами, билеты на которые продаются заранее.