Россияне стали активно интересоваться билетами в Тунис, Индию, Таиланд и на Багамы

С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с девятью странами, среди которых Таиланд, Тунис и Багамы. Также в этот день Индия внесла Россию в список стран, прилетать из которых вакцинированным туристам можно без прохождения карантина. В тот же день резко вырос интерес к полетам в эти страны со стороны россиян. О том, что понадобится для поездки на эти курорты, во сколько обойдется путешествие и какие достопримечательности стоит посетить — в материале «Газеты.Ru».

В первый день возобновления регулярного авиасообщения с Тунисом, Багамами и Таиландом россияне стали интересоваться авиабилетами в Тунис более чем в пять раз (+420%) чаще, в сравнении со среднестатистическим показателем за день на предыдущей неделе. Таиландом — на 83%, а Индией — на 73%, сообщили «Газете.Ru» в сервисе OneTwoTrip по итогам анализа поисковых запросов за 9 ноября.

Таиланд

Средняя стоимость перелета из Москвы на человека туда-обратно до Бангкока в ближайшие месяцы — 37 тыс. рублей, на Пхукет можно слетать за 45 тыс. рублей, сообщили «Газете.Ru» в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales. Забронировать номер в отеле категории «три звезды» на одну ночь можно от тысячи рублей.

Полететь в Бангкок и еще 17 провинций могут только вакцинированные «Спутник V» туристы в рамках программы «песочница». Для въезда необходимо будет пройти регистрацию на специальном портале Thailand Pass. Вам понадобится страховка, сертификат о вакцинации и бронь проживания в одном из сертифицированных отелей.

Кроме того, за 72 часа до вылета необходимо пройти ПЦР-тестирование. Исследование необходимо будет повторить по прилете и находиться в отеле до получения результата. В течение недели нужно будет находиться в провинции, в которую вы прибыли, затем повторно сдать тест на антиген, и в случае получения отрицательного результата, можно перемещаться в другие регионы. Также обязательно загрузить приложение MorChana.

close 100% Пхукет (Таиланд) Reuters

В столице королевства туристы могут посетить знаменитые храмовые комплексы Ват Пхра Кео или храм Изумрудного Будды. Помимо древних религиозных построек Таиланд славится национальными парками и заповедниками. Самые известные — Кхао Яй (в провинции Накхонратчасима), парк «Тхам-Пла» (провинция Мэхонгсон). В Паттайе стоит заглянуть на Плавучий рынок и в Деревню слонов, а на Пхукете посетить Тайскую деревню.

Багамы

Перелет на Багамские острова обойдется около 60 тыс. рублей с пересадкой в Нью-Йорке. Отели здесь дороже — от 5,7 тыс. рублей за ночь.

Чтобы посетить государство, туристам нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее пяти дней до прилета в страну. Результаты должны быть загружены на специальный портал. Кроме того, необходимо получить разрешение на поездку.

Популярные среди туристов города: Нассау с насыщенной ночной жизнью, Фрипорт с белоснежными пляжами, Марш-Харбор — столица спортивной рыбалки и парусного спорта, Андрос-Таун подойдет для любителей дайвинга и уединенного отдыха.

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Фактически вся береговая линия островов представляет собой пляж, лучшими называют Pink Sands (остров Харбор) с розовым песком, Cabbage (на острове Пэрэдайз), Treasure Cay (около столицы государства — Абако), Taino с водными аттракционами, кафе и ресторанами, Dean's Blue Hole (Лонг-Айленд) — он расположен в окружении скал.

Кроме того, Багамы славятся своими парками: там расположен Ботанический сад Ройал Виктория Гарден с коллекцией орхидей и Сады Ардастра, где можно увидеть более 300 видов животных. Одна из достопримечательностей столицы — лестница королевы Виктории, ее ступени выбиты в скале. В Нассау также есть музей пиратов, а также близ города дно океана украшает океанский Атлант — шестиметровая статуя.

Тунис

Средняя стоимость перелета из Москвы на человека в одну сторону, по данным OneTwoTrip, составляет около 22,5 тыс. рублей. За 18 тыс. рублей можно добраться с пересадкой в Германии, добавили в Aviasales. Отель обойдется от 2,5 тыс. рублей за ночь.

Прибывающие в Тунис самостоятельные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки, а также соблюдать семидневный карантин в специально отведенном отеле. Страну можно посетить и в составе организованной группы.

На седьмой день карантина необходимо сдать ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, то карантин можно прекратить. При этом от прохождения карантина освобождены полностью вакцинированные путешественники.

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Самый большой курорт Туниса — остров Джерба на юге страны. Там много отелей, ресторанов и пляжей. В лагунах можно встретить розовых фламинго.

Одна из самых посещаемых достопримечательностей Туниса, римский амфитеатр в городе Эль-Джем. Чтобы ощутить колорит страны, стоит отправиться в древний город Медина. Также можно съездить к озеру Шотт-эль-Джерид — оно большую часть года покрыто тончайшей соляной коркой.

Главная южная экскурсионная достопримечательность Туниса — пустыня Сахара. Там можно насладиться бесконечными дюнами всех оттенков желтого цвета, уходящими далеко за горизонт, звенящей тишиной и ровным сухим жаром, периодически прерываемым сильными песчаными ветрами.

Индия

В среднем долететь до Индии можно за 30 тыс. рублей, а стоимость отелей начинается от тысячи рублей за ночь.

Для въезда туристам из России необходимо пройти регистрацию на специальном портале и загрузить туда справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, пройденного не ранее 72 часов до вылета. По прилету россиян ждет повторное тестирование (на первый и седьмой день), а также карантин.

Вакцинированные туристы могут посещать страну без карантина, однако ПЦР-тестирование остается обязательным.

С октября по апрель путешественникам стоит посетить штаты Гоа и Кералу, расположенные возле океана — в этот период там сухой сезон. Если пляжный отдых для туриста не интересен, то можно отправиться по пути «Золотого Треугольника» и посетить Дели, Джайпур и Агру.

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Старый Дели и столица Нью-Дели — это тысячи мечетей, индуистских храмов, мавзолеев, вилл в колониальном стиле. В Джайпуре можно найти дворцы времен Великих Моголов, построенные из розового песчаника. В Агре и окрестностях, кроме знаменитого Тадж-Махала, стоит посмотреть на Красный форт.

Один из мощнейших туристических магнитов — Мумбай с его знаменитыми трущобами Дхарави, Болливудом и буддистским пещерным монастырем Канхери. В Гималаях можно увидеть приграничный Сикким, окруженный национальными парками. Это отличное место для велопоходов, треккинга и рафтинга.