Медведев: Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал в «Российской газете» очередную программную статью, в которой подвел итоги двух последних лет в период пандемии COVID-19. Самые значимые выводы Медведева — в обзоре «Газеты.Ru».

Продовольственный кризис — во всем мире

Коронавирус, вызвавший закрытие границ, нарушение цепочек поставок, наложившийся на неурожай на всех континентах, привел к продовольственному кризису, написал Медведев. Причем он начинает затрагивать не только наиболее бедные государства, но и большинство развивающихся и развитых стран.

«Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — отметил зампредседателя СБ. В то же время он ссылается на прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми большинство развитых стран вернутся к докризисным показателям своих экономик уже к концу 2022 года. Для развивающихся стран (к ним принято относить и Россию) прогнозы несколько хуже — часть из них восстановит уровень ВВП на душу населения не раньше 2024 года, многие — позже.

Локдауны признаны эффективными

«От карантинных мер в восторге, безусловно, не был никто. Но они доказали свою достаточную эффективность. При этом нужно прямо признать, что чем жестче был режим локдауна, тем эффективнее была борьба с эпидемией», — написал Медведев. В пример он привел Китай, который фактически остановил распространение коронавируса уже к лету 2020 года благодаря жесткой изоляции целых регионов.

Однако восточная модель подходит не всем странам Запада, признал экс-премьер. «Каждая страна и ее население имеет свою специфику, национальные привычки, поведенческие стереотипы. Очевидно, что в Европе не проходят многие схемы, возможные на востоке», — отмечает он.

Коллективный иммунитет может возникнуть только во всем мире

По мнению Медведева, окончательная победа над коронавирусом возможна только при совместных усилиях всех государств. «Не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща», — заявил он.

По словам замглавы СБ России, это понимают и врачи, и ученые, и многие признанные общественные организации. Однако с такой позицией не готовы согласиться правительства отдельных стран. Не все государства способны проявить политическую волю к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом, отметил экс-премьер.

Прививочный национализм и пещерная логика

«Национальный эгоизм, пещерная логика времен «холодной войны», параноидальные фантомные страхи, попытки защитить собственные, узкие геополитические интересы сплошь и рядом оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей», — написал Медведев о поведении отдельных государств в период пандемии.

По его словам, многие из них проявили так называемый прививочный национализм, который выражается в накоплении вакцин от коронавируса, нежелании делиться ими с другими странами даже на коммерческой основе. И такие торговые войны вызвали множество смертей по всей планете, которых можно было бы избежать.

Евросоюз оказался несоюзным

«COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа вовсе не едина. В разгар эпидемии европейские страны даже не стали поддерживать друг друга», — отметил бывший премьер-министр. Он напомнил, что Италия, где в начале пандемии была самая сложная ситуация с коронавирусом, получила помощь вовсе не от партнеров по ЕС, а от России и Китая.

Медведев также рассказал, что другие европейские страны, еще не столкнувшиеся с наплывом заболевших и кризисом системы здравоохранения, отказывались принимать итальянских пациентов. «Более того, при таможенных процедурах Чехия даже изъяла маски и респираторы, предназначенные итальянцам», — рассказал Медведев.

ВОЗ не хватает полномочий

Одной из главных проблем, выявленных во время пандемии COVID-19, Медведев назвал кризис доверия к Всемирной организации здравоохранения. По мнению зампредседателя СБ, ВОЗ нужны более серьезные полномочия и рычаги влияния на страны, чтобы они выполняли рекомендованные экспертами предписания.

«Национальные правительства вправе не подчиняться рекомендациям ВОЗ или выпускать свои решения, иногда противоречащие всемирным. В связи с этим необходимо задуматься о придании ВОЗ полномочий по принятию в чрезвычайной ситуации значимых мобилизационных решений в интересах всего мирового сообщества», — написал экс-премьер. Он видит такое расширение полномочий по линии ООН.

России предстоит много работать

Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, считает Медведев. Правительствам разных стран приходится сталкиваться с неоднозначными с точки зрения морали вопросами при выработки мер для борьбы с пандемией. «Поэтому совершенствование законодательства в этой сфере — тот вызов, на который нашему государству еще предстоит найти ответ», — написал он.

В частности, он имеет в виду те случаи, когда новые санитарные требования и нормы сталкиваются с неприятием в обществе или отдельных его частях, противоречат личным интересам граждан. Один из таких больных вопросов — имеет ли государство право принуждать людей к вакцинации?

«В определенных ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Защита большинства — фундаментальный принцип демократии», — делает вывод экс-премьер.