В Роспотребнадзоре указали на необходимость вакцинации 80% населения

Дальнейшее ужесточение ограничительных мер возможно, если коэффициент распространения коронавируса превысит единицу (этот индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции — «Газета.Ru»). Об этом в интервью «Известиям», опубликованном 31 октября, рассказал замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Отвечая на вопрос, при каких цифрах может быть продлен локдаун, в частности, в Москве, эксперт пояснил:
«Цифра одна — это коэффициент распространения. Если он больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряженный период.
И второй очень важный критерий — это наличие свободных коек. Также важным критерием считается наличие ИВЛ».
В воскресенье коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,1, следует из подсчетов ТАСС. Показатель по-прежнему держится ниже единицы только в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся — в Подмосковье, где он равен 0,9, отмечает агентство.
«Ограничительные мероприятия ввели на неделю. Скоро мы поймем, насколько эффективными они оказались. Но альтернативы вакцинации нет.
Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — отметил Горелов.
Вынужденные «каникулы»
Он добавил, что объявленные в стране нерабочие дни наряду с другими мерами борьбы с распространением коронавируса «называть каникулами абсолютно неверно».
«Это вынужденная мера, которая позволит сделать главное — разорвать цепочку передачи инфекции. Потому что мир ничего более эффективного, чем карантин, в прямом смысле этого слова не знает. И поэтому мы говорим о том, что поездки по стране не совсем желательны. Не должно быть общих застолий, общих праздников. Мы говорим о том, что нужно больше находиться на свежем воздухе, дышать, заниматься укреплением собственного здоровья. Выспаться, наконец», — сказал эксперт.
Горелов также развеял миф о том, что с введением вакцины вирус попадает в организм — и поэтому вакцинированный, как думают некоторые люди, становится источником инфекции для окружающих. «К сожалению, миф этот укоренился. Но я с уверенностью могу сказать, что ни одна вакцина в мире живого вируса не содержит», — пояснил он.
Какие штаммы распространены в России
По его словам, при «уханьском» варианте коронавируса один человек способен заразить максимум двух до момента проявления болезни, тогда как «Дельта» способна заразить шесть-семь человек.
«Недавно зафиксирована четвертая линия «Дельты». Вирус постоянно изменяется, появилась родственная линия, которая, как считают,
будет на 15% более заразна, чем циркулирующая «Дельта».
И, к несчастью, в Москве и Подмосковье зарегистрировано уже три случая с 21 октября. Новая разновидность уже появилась в нашей стране», — констатировал Горелов.
«Умирает не менее тысячи человек в день»
Эксперт также сравнил статистику в странах, которые перешагнули «порог» в 80% вакцинированных, и в государствах, пока не достигших этой отметки.
«При одинаковых цифрах заболеваемости у нас умирает не менее тысячи человек в день последнее время, а у них умирает одна-две сотни.
То есть это еще один пример того, что вакцинация достаточно эффективна и действенна», — подчеркнул собеседник издания.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 29 октября 2021 года находится на 96-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 32,16%.
Вакцинация детей
Кроме того, Горелов выразил уверенность, что в России не будет обязательной вакцинации для детей. «Потому что мы живем в правовом государстве, где действует закон об иммунопрофилактике, его никто не отменял. В нем четко прописано: вакцинация детей проводится исключительно с согласия родителей или опекунов. Поэтому принять какие-либо меры, даже при согласии ребенка, при несогласии родителей невозможно», — пояснил он.
На вопрос о том, когда у детей появится шанс вернуться к полноценной очной учебе, эксперт сказал: «Когда родители привьются, 80% и больше».
Новый максимум заразившихся
За последние сутки в России выявили 40 993 заразившихся коронавирусом, что стало очередным максимумом с начала пандемии.
Число летальных исходов возросло за минувшие 24 часа на 1 158. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,8%, следует из данных федерального оперативного штаба.
В октябре число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России впервые превысило 1 млн за месяц.
Так, в стране зафиксировали 1 002 764 инфицированных в период с 1 по 31 октября. Это на 69,4% больше показателя сентября и на 127% больше, чем в октябре 2020 года.
31 283 смерти из-за последствий COVID-19 зарегистрировали в России в октябре, что также стало максимумом.
В то же время летальность инфекции резко снизилась: если в сентябре она достигала 4,1%, то в октябре - 3,1%. Годом ранее она составляла 1,6%.
Темпы вакцинации
Добавим, что в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации в столице увеличился в 4-5 раз с конца августа.
На этом фоне ВЦИОМ ранее представил данные опроса о вакцинации от коронавируса.
Две трети россиян (67%) в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть COVID-19. 12% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится. 7% пока не задумывались об этом, а 12% опрошенных сообщили, что они сами или их близкие уже переболели.
Россияне более всего опасались заболеть COVID-19 в конце марта — начале апреля 2020-го (80% - 81%). К августу прошлого года доля опасающихся снизилась до 69%, вновь увеличившись к октябрю 2020-го (до 77%). После этого доля опасавшихся заразиться коронавирусом россиян постепенно снижалась, пока не достигла в марте 2021 года 58%, сохраняясь с незначительными колебаниями до сентября 2021-го (60%).
Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого.
Почти столько же респондентов (73%) разделяют мнение, что призывать людей отказываться от прививки недопустимо, никто не имеет на это права в сложившихся условиях. 22% не разделяют это мнение.
Более половины россиян (64%) согласны, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности.