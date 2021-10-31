В России зафиксировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

В России выявили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом — выявлено 40 993 новых случаев за минувшие сутки, сообщает в Telegram оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Число случаев COVID-19 за все время пандемии превысило 8,5 млн. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737).

За сутки выздоровели после коронавируса за сутки 27 115 пациентов, число пациентов, переболевших коронавирусом, за период пандемии превысило 7,3 млн человек.

За сутки от последствий инфекции в России скончались 1158 человек, число летальных случаев с начала пандемии достигло 238 538.

Днем ранее в России был зафиксирован 40 251 новый случай коронавирусной инфекции.

В Минздраве отметили снижение прироста заболеваемости COVID-19 в регионах, где ввели серьезные ограничения.