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В России зафиксировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России выявили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом — выявлено 40 993 новых случаев за минувшие сутки, сообщает в Telegram оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Число случаев COVID-19 за все время пандемии превысило 8,5 млн. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737).

За сутки выздоровели после коронавируса за сутки 27 115 пациентов, число пациентов, переболевших коронавирусом, за период пандемии превысило 7,3 млн человек.

За сутки от последствий инфекции в России скончались 1158 человек, число летальных случаев с начала пандемии достигло 238 538.

Днем ранее в России был зафиксирован 40 251 новый случай коронавирусной инфекции.

В Минздраве отметили снижение прироста заболеваемости COVID-19 в регионах, где ввели серьезные ограничения.

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