Впервые с начала пандемии в России выявили более миллиона случаев COVID-19 за месяц

Количество случаев заражения коронавирусом в октябре в России впервые превысило миллион человек с начала пандемии, сообщает оперштаб.

По данным оперштаба, с 1 по 31 октября заболели 1 002 764 человек. Это на 69,4% больше показателя сентября и на 127% больше, чем в октябре 2020 года.

По состоянию на 31 октября в России зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом — выявлено 40 993 новых случаев за минувшие сутки.

Число случаев COVID-19 за все время пандемии превысило 8,5 млн. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737).

За сутки выздоровели после коронавируса 27 115 пациентов, число пациентов, переболевших коронавирусом, за период пандемии превысило 7,3 млн человек.

За сутки от последствий инфекции в России скончались 1158 человек, число летальных случаев с начала пандемии достигло 238 538.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали условия для продления локдауна в России.