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Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации в Москве увеличился в 4-5 раз с конца августа, сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений. Активно начали вакцинироваться и пожилые москвичи, что тоже очень правильно и не может не радовать», — рассказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что количество людей, которые прошли вакцинацию против коронавируса, за последние полторы недели в России выросло в четыре раза. По его оценке, это хорошие темпы иммунизации населения.

По состоянию на 30 октября в России выявлено рекордное число новых случаев новой коронавирусной инфекции — 40 251 в 85 регионах, в том числе 3 326 (8,3%) без клинических проявлений. Лидерами по числу заразившихся стали Москва (7267), Санкт-Петербург (3578) и Московская область (2680). Всего к настоящему моменту коронавирусом в стране болеет 8 472 797 человек в 85 регионах.

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