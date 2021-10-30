Гинцбург: вакцинированные от COVID-19 могут заболеть из-за характера штамма «Дельта»

«Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител, объяснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Поэтому даже привитые от COVID-19 могут заболеть. Для того, чтобы постоянно иметь высокий уровень антител в крови, нужно раз в полгода ревакцинироваться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Привитые от коронавируса люди могут заболеть COVID-19 из-за того, что при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать. Об этом в субботу, 30 октября, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Привитые заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — приводит его слова РИА «Новости».

Как правило, через шесть—восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти. Однако они, как пояснил Гинцбург, начинают вырабатывать антитела на второй - четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.

Именно поэтому нужно постоянно иметь высокий уровень антител в крови, то есть раз в полгода ревакцинироваться, отметил собеседник агентства.

Что известно о «дельте»

По данным ВОЗ, индийский штамм («дельта»), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.

«Дельта» продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант «дельта-плюс». Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты пока не определились.

В России выявили уже пять случаев дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Как сообщало британское Агентство по здравоохранению, мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной «дельтой».

Необходимый уровень коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19, к которому необходимо стремиться, составляет 80% - 85%, рассказал ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин.

Коллективный иммунитет и его сила определяются прежде всего способностью вируса передаваться от человека к человеку, отметил он.

«Если коэффициент передачи, условно говоря, равен 2, то есть человек в среднем заражает двух людей, то это одно значение, если 10, то другое. Чем выше коэффициент передачи, тем выше должен быть процент иммунных в популяции для того, чтобы не позволить вирусу эффективно распространяться в популяции», — пояснил ученый. По его словам, коэффициент распространения существенно выше у «дельта»-штамма.

Согласно подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в России в субботу вырос до 1,06. Показатель оказался ниже единицы только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Подмосковье, где он сократился до 0,89 (в Москве – 1,08, в Санкт-Петербурге - 1,09).

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в стационары, не привиты, а доля вакцинированных с тяжелым течением заболевания составляет менее 0,03%.

Погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался — по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди людей, умирающих от коронавируса, привитых практически нет, а штаммом «дельта» заболевают не более 2% вакцинированных.

Новый максимум заразившихся

В России за последние сутки выявили 40 251 случай заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Как следует из опубликованных 30 октября данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, число летальных исходов за минувшие 24 часа увеличилось на 1 160.

Число заразившихся коронавирусом в Москве за день возросло на 7 267. В столице в последние сутки от последствий COVID-19 умерли 97 человек.