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Общество

Выбросил шкаф — получи штраф

Россиянам напомнили о штрафах за неправильную утилизацию крупногабаритного мусора

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РИА «Новости»
Штраф до 2 тыс. рублей могут получить россияне за выброс крупногабаритного мусора: бытовую технику, велосипеды и мебель нельзя просто отнести на помойку у дома. Для этих целей мусорщики должны оборудовать у домов специальные площадки — жители могут требовать их наличия от местных властей.

Неправильное обращение с крупногабаритным мусором может привести к административному штрафу в 2 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает РИА Недвижимость.

На обычную помойку возле жилых домов нельзя выносить большой хлам — ненужную мебель, холодильники, стиральные машины, старые велосипеды и другие вещи, которые требуют особой утилизации. Крупногабаритными считаются отходы, размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину.

Административная ответственность за выброс такого мусора в бак предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». В первый раз штраф составит 1-2 тыс. рублей, повторное нарушение в течение года повлечет штраф в 2-3 тыс. рублей.

«Нарушения, например, могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане и подать заявление вместе с материалами фиксации в госорганы, например в полицию, на специальные горячие линии, которые действуют в ряде муниципалитетов, или в управляющую компанию», — заявила член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

Глава регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур в свою очередь сообщил, что вывоз крупногабаритного мусора на свалки включен в тариф на вывоз бытовых отходов. Однако выносить сломанные холодильники и старые диваны можно только на специально оборудованную для этого площадку.

Жильцы вправе требовать от местных властей обратить внимание на ситуацию, если такой площадки у их дома нет — ответственность за организацию таких помоек несет оператор мусороуборочной компании. Тем не менее, указывают эксперты, отсутствие нужного места для выноса крупногабаритного мусора не дает гражданам права выкидывать его просто так.

Если региональный оператор многократно нарушил нормы по размещению спецплощадок для хлама больших размеров, то его могут лишить права оказывать соответствующие услуги.

В начале октября радио Sputnik сообщило, что в Москве появится сервис «Вывоз ненужных вещей». Через сайт «Госуслуг» можно будет заказать бесплатно вывоз и крупногабаритного мусора.

Грузчики за один рейс могут вывезти за полчаса до 20 предметов.

Кроме того, на портале открытых данных правительства Москвы есть список бункеров для сбора крупногабаритного мусора. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Эти бункеры представляют собой большие металлические контейнеры, напоминающие по форме английские танки времен Первой мировой войны. В профиль они имеют форму неправильного ромба.

Отдельная проблема — вывоз крупногабаритного мусора в области. По последним данным, около 3,8 млн жителей Подмосковья, 700 СНТ до сих пор не заключили с региональным оператором договоров на вывоз мусора. Поэтому отходы с дачных участков и разнообразный хлам продолжают выбрасывать в лес.

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