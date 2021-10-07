МВД утвердило новый порядок выезда детей за границу

МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу. Теперь родителям или опекунам необходимо указывать, ограничен ли выезд до совершеннолетия, и отмечать даты «невыездного» срока.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий новый порядок подачи, приема и учета заявлений граждан о несогласии на выезд детей за рубеж. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обновлены разделы о подаче, отзыве, приеме и учете заявлений. Документ предполагает теперь, что несогласный родитель при подаче заявления должен указать, запрещает ли он выезд ребенку до достижения им возраста 18 лет, либо же вписать даты начала и конца ограничения выезда.

«В заявлении о несогласии на выезд указывается ограничение выезда во все государства либо наименование государства <…>, выезд в которое несовершеннолетнему гражданину ограничен», — говорится также в приказе главы МВД.

Если принимающий заявление чиновник видит, что гражданин при подаче документов не может расписаться, то он может отметить это, после чего заявление примут.

Новый порядок выезда детей за рубеж вступил в РФ в силу с 12 июля. Теперь один родитель может запретить ребенку поездку в одну или несколько стран. Запрет будут проверять на границе, отозвать заявление можно во внесудебном порядке. Споры между сторонами при этом разрешаются через суд.

Суть закона

Нововведение касается пограничной службы, органы которой больше не будут принимать заявления о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина, сообщили летом в ЦОС ФСБ.

В соответствии с новым порядком теперь подавать подобные заявления нужно не в Погранслужбу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка или по месту жительства (пребывания) самого несовершеннолетнего. Органы МВД не только принимают, но и ведут учет этих документов.

Если ребенок постоянно проживает за территорией России, то с подобными заявлениями можно обращаться в диппредставительство или консульство по месту пребывания. Если же несовершеннолетний путешествует с одним из родителей, усыновителей или опекунов, второй родитель не обязан предоставлять согласие на выезд.

В случае если ребенок выезжает без сопровождения данных лиц, ему необходимо иметь при себе паспорт и оригинал нотариально оформленного согласия одного из родителей. В этом документе должен быть указан срок выезда и страна назначения, куда отправили ребенка. Он также может содержать сведения сразу о двух и более детях. При этом согласие от второго родителя также не требуется. Однако если один из родителей, опекунов или усыновителей подал заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего, он не сможет пересечь российскую границу. Вопрос о возможности его выезда будет решаться судом.

В ЦОС ФСБ советуют родителям, отправляющим своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конфликтов самим заранее удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд. Эту информацию можно уточнить как у второго родителя, так и в миграционных подразделениях МВД России.

Если все же ребенка останавливают на пограничном контроле и не выпускают из страны, то сотрудники пограничных органов обязаны оказывать этому несовершеннолетнему всяческое содействие: в сопровождении их представителей отправить детей по обратному маршруту, а также проинформировать родителей о сложившейся ситуации.

В случае если законный представитель или родитель не может приехать за ребенком сразу, то пограничники предоставят несовершеннолетнему место для ожидания. Эти меры необходимы для того, чтобы ребенок, которого не пропустили на границе, не остался в сложной ситуации один и не поехал домой без сопровождения взрослых.

Новая законодательная норма направлена и на то, чтобы родитель-иностранец не мог вывезти ребенка-россиянина из страны без согласия на то второго родителя – гражданина РФ.

«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — пояснял «Газете.Ru» член комиссии правительства по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Первый зампред Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявлял, что иностранцев «надо контролировать».

«Там, где речь идет о том, что один родитель иностранец – должны быть нормы, которые бы предохраняли от похищения и продажи детей. Тут должны быть жесткие ограничения — если иностранец вывозит российского ребенка, должно быть согласие или отсутствие запрета со стороны родителя, который является гражданином России», — говорил Пожигайло.