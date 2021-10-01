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Общество

«Единого мнения нет». Нужно ли отбирать у школьников смартфон перед уроками

Половина учителей и треть родителей выступили за полный запрет телефонов в школах

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
Каждый второй учитель (50%) поддерживает полный запрет на использование мобильных телефонов в школе, а вот среди родителей учеников эту идею одобряют лишь треть (30%). Мнение педагогов основано на желании удержать внимание класса, довести материал, объясняют специалисты отрасли. Мамы и папы же хотят контролировать ребенка, иметь возможность связаться с ним в случае ЧП.

Быть на связи или отвлекаться от урока?

Половина педагогов (50%) поддержали бы инициативу, запрещающую ученикам приносить мобильные телефоны в школу, следует из результатов опроса компании SuperJob. Среди их аргументов: «У детей будет возможность общаться больше, не портить глаза и не отвлекаться на уроках» и «Постоянное пребывание ребенка в телефонной игре или ожидания ответа в соцсетях мешает ему в полном объеме сфокусироваться на учебных задачах». Против таких жестких ограничений выступили 38% респондентов-учителей. Остальные затруднились с ответом.

Среди родителей школьников однозначно против запрета на телефоны выступили 53%. «Ребенок должен быть на связи с родителями в случае необходимости», «связь нужна, чтобы знать, где ребенок, и на случай ЧП», — считают они. Около трети мам и пап (30%) идею, наоборот, одобрили. Еще 17% не смогли дать ответ.

«Когда министром [просвещения] была Ольга Юрьевна [Васильева], был поставлен вопрос о запрете использования телефонов. Потом ситуация, несомненно, смягчилась: на это повлияла не только смена министра (в январе 2020 года им стал Сергей Кравцов — «Газета.Ru»), но и переход на дистанционное обучение с использованием гаджетов, который произошел из-за пандемии», — рассказала заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина.

Напомним, в 2019 году Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации, ограничивающие использование мобильных устройств на уроках. К концу года, по словам бывшего министра Васильевой, более 10 тыс. школ в России запретили использование гаджетов во время занятий.

Сегодня, по словам Абанкиной, без цифровых технологий, планшетов, смартфонов уже не обойтись, и это данность.

«В вопросе использования телефонов в школах сообщество — как родительское, так и профессиональное, разделено. У них нет единого мнения.

Никто не может гарантировать, что имея в руках гаджет, ребенок сосредоточится на уроке. В связи с этим многие учителя говорят: «Какими бы не были правила министерства или школы, на моем уроке положите телефон при входе и предупредите родителей, что принимать можно только экстренные звонки, или звонить мне», – пояснила профессор.

Абанкина отметила, что дети и раньше отвлекались на уроках – читали книги или журналы, писали друг другу записки, но смартфоны сделали явление массовым и усугубили ситуацию. Кроме того, более продвинутые модели телефонов вызывают зависть одноклассников, а это тоже нежелательный в школе фактор, считает она.

«Сегодня вопрос использования телефонов в школе не урегулирован ни в общественном, ни в правом поле», — подчеркнула профессор. Родители же, отметила Абанкина, апеллируют к безопасности ребенка, к возможности связать с ним в случае экстренной ситуации.

«Необходимо усвоить правила»

«Телефон – частная собственность семьи ученика, поэтому забирать его учитель права не имеет. В целом, у каждой школы есть устав, и правила пользования телефонами прописаны там», — рассказала педагог из Татарстана Валентина Казанкова.

Учителя, добавила она, решают вопрос по-разному.

«У нас в школе на обычных уроках телефоны не достают, а во время контрольных работ учеников просят положить гаджеты на свой стол или, например, на подоконник, чтобы было меньше возможностей списать», — пояснила педагог.

Полностью исключить ситуацию, когда школьники во время занятий отвлекаются на смартфоны, нельзя, считает Казанкова: «Это же дети».

«В школу телефон ребенку телефон носить нужно. Так родитель может отследить путь следования ребенка, связаться с ним. А вот использовать телефоны на уроках – однозначно нет, это отвлекает от урока, препятствует усвоению материала», — поделилась детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

Она считает, что телефон ребенку нужно вручать в садике, чтобы он учился им пользоваться и быть на связи. Однако сразу приобретать дорогой смартфон со множеством функций не стоит – лучше начать с простого кнопочного телефона.

По словам психолога центра «Образование в развитии» Татьяны Мухи, для того, чтобы ребенок на уроке не отвлекался от занятия на смартфон, родителям сначала необходимо поговорить с учителем и выяснить, каких правил придерживаются в школе: убирают ли телефон в портфель, держат ли на столе или оставляют на входе в класс, например.

«В младшей школе ребенку сначала необходимо усвоить правила. Нужно дать понять, что да, это может быть грустно, но правила в школе такие», — советует она.

В подростковом возрасте, отметила психолог, упор следует делать на смысл, который вкладывается в правила. Ребенку нужно объяснить, почему действуют такие ограничения: если он будет отвлекаться, не усвоит материал.

«В старших классах сложнее: ребята все понимают, но у них уже есть какие-то свои взгляды, и они часто хотят нарушать правила. Здесь уже рекомендации простые и грустные: если старшеклассник нарушает правило, он должен осознавать, что это повлечет какие-то последствия. Учитель может сделать запись в дневнике, например, а родители уже выбрать наказание: это зависит от самой семьи, ребенка. Кто-то лишает гаджета на день и так далее», — добавила Муха.

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