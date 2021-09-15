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Общество

Могут ли учащихся вакцинировать в рамках школьного медосмотра

На каждую прививку для ребенка требуется отдельное согласие, рассказали юристы

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
В социальных сетях обсуждают, могут ли школьников вакцинировать или взять у них ПЦР-тест на основании согласия, которое родители учеников подписывают перед медицинскими осмотрами. Мамы и папы переживают, что прививка от COVID-19 попадает под пункт «введение лекарственных препаратов», а проверку на коронавирус можно провести под видом лабораторных исследований, которые указаны в документе.

Родители школьников в социальных сетях обсуждают, дает ли согласие, подписанное перед ежегодным медосмотром их детей, право взять у ребенка ПЦР-тест или вакцинировать его без дополнительного объявления об этом.

Споры вызывают пункты «лабораторные методы обследования» и «введение лекарственных препаратов». Часть родителей предполагают, что к первому можно отнести тест на коронавирус, а ко второму — прививку от него.

«Обращаю ваше внимание, что в упомянутый здесь перечень входят лабораторные методы обследования (п. 9), куда относится и ПЦР-тесты, а также введение лекарств по назначению врача (п. 12), включая «вакцину» против COVID-19, если будет назначена. Таким образом, подписав это, вы согласились, что в отношении вашего ребенка это может быть сделано», — написал, например, пользователь «ВКонтакте» Александр Саверский.

Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», необходимым условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина или его законного представителя, рассказала член Ассоциации юристов России (АЮР) Ольга Митева. Без такого согласия обслуживание пациента не допускается.

Обследования и манипуляции, имеющие профилактическую направленность, тоже относятся к категории медицинских вмешательств, добавила она. До достижения ребенком возраста 15 лет (для лиц, больных наркоманией — 16 лет), заявление об отказе от медицинского вмешательства подписывает один из родителей или опекун. Далее школьник может сделать это самостоятельно.

«Отказаться от диспансеризации можно как полностью, так и частично: например, отказаться от посещения тех или иных врачей. Медосмотр может быть пройден в любом медицинском учреждении, имеющем право на осуществление такого рода деятельности. При этом на родителях лежит ответственность предоставления в школу карты медицинского осмотра и медицинского заключения», — сообщила юрист.

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. предполагает, что информированное добровольное согласие дается на каждое медицинское вмешательство, добавила адвокат Татьяна Иванова.

«Его нельзя дать авансом, заранее на неограниченный круг медицинских манипуляций. На каждое конкретное вмешательство — осмотр, прививка, анализ — оно должно отбираться отдельно», — сказала она.

По ее словам, теоретически возможно взять такое согласие заранее, но на конкретный перечень медицинских манипуляций. Однако в любом случае у пациента или законных представителей есть право написать отказ или обратиться в другую медицинскую организацию.

«Согласие необходимо брать на каждый отдельный случай вакцинации, где нужно указать название прививки. На реквакцинацию необходимо брать самостоятельное добровольное согласие на вмешательство, в бланке должен быть указан этот вид вакцинации», — отметила Ольга Митева.

На практике это означает, что вакцинировать школьника без дополнительного согласия родителя в рамках медосмотра или профилактических мероприятий нельзя.

«Насколько я понимаю, процедура медосмотров не менялась. То есть те же ПЦР-тесты, наверное, могут войти в эту процедуру, но для этого необходимо внести соответствующие изменения в документы, которыми это регламентируется», — в свою очередь отметил сенатор Валерий Рязанский.

Медосмотры регламентирует отдельный приказ Минздрава (№1346н). Согласно ему, в предварительные (проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья при поступлении в образовательное учреждение) и периодические (предназначены для динамического наблюдения за состоянием здоровья) осмотры входят: общие анализы крови и мочи, исследование уровня глюкозы в крови, анализ кала на яйца глистов, УЗИ органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов репродуктивной сферы и электрокардиография. ПЦР-тестирование в перечне не значится.

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