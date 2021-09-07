На территории заповедника «Хакасский», недалеко от дома сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, начался пожар, в результате которого сгорел сарай и старый дом женщины, однако сама Лыкова не пострадала, ей помогли люди, который сейчас находятся рядом с ней.

Пожар начался на территории природного заповедника «Хакасский», горят хозпостройки неподалеку от дома отшельницы Агафьи Лыковой, сообщает ТАСС.

«Поступила информация о пожаре на территории заповедника «Хакасский», огнем охвачены хозяйственные постройки на отдалении от дома отшельницы Лыковой. Огонь быстро распространяется. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Но другие версии также прорабатываются. Пожарные направлены на место, но данный район — труднодоступный. Возможно, с рассветом туда вылетит вертолет», — отметил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В региональном МЧС сообщили, что борт для тушения пожара готов к вылету.

«Силы приведены в готовность, и борт приводится к готовности, но решения о вылете нет, ждем информацию, чтобы понять, что происходит на месте. Там труднодоступная местность и туда можно либо на вертолетах, либо по реке добраться», — сообщили в ведомстве, добавив, что лететь до заимки 77-летней Лыковой около 325 км.

В свою очередь источник в органах власти Хакасии отметил, что отшельница в результате пожара не пострадала.

«Есть возгорание, пока больше информации нет. Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова», — сказал собеседник агентства.

Через некоторое время стало известно, что пожар в заимке был потушен.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году — отец Лыковых. Частью заповедника «Хакасский» заимка стала в мае 2001 года.

В марте сообщалось, что отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом на территории заповедника, который был построен при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски. Как стало известно, здание освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

В 2018 году Лыкова пожаловалась посетившему ее губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву на то, как ей досаждает медведь. Женщина также рассказала, что у нее болит рука. Прибывший вместе с губернатором на вертолете врач осмотрел женщину и оставил ей лечебные мази. В доме Лыковой также пообещали заменить старые окна.

А в 2010 году Лыкова, услышав от охотников, что тогдашний президент России Дмитрий Медведев побывал в соседней Кемеровской области, передала ему в подарок сшитую самостоятельно синюю рубашку.

«Охотник пересказал Агафье Карповне, что говорил президент о Сибири, и ей все это так понравилось, что она решила сшить Дмитрию Анатольевичу рубашку. Вместе с рубашкой, похожей на косоворотку, Лыкова попросила передать президенту смастеренный ею берестяной туесок с рукописной дарственной надписью и кедровые орехи в самодельном тряпичном мешочке», — сказал сотрудник администрации области.

Гостинцы для президента отшельница передала через прибывшего к ней главу Таштагольского района Кузбасса, который привез ей полтонны сена и овес для коз, пшеницу для кур, а для самой отшельницы — картофель, лекарства, свечи восковые для моления и парафиновые для освещения, а также фрукты и цветы к 8 марта.