Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-гендиректор «Локомотива»: уверенного впечатления игра сборной не оставляет 11:39
Спасатели извлекли тело первого погибшего при взрыве газа в Ногинске 11:37
Систему распознавания лиц планируют запустить в московских школах 11:35
Американские ученые выявили «сверхчеловеческий» иммунитет против коронавируса 11:31
Звезда «Людей Икс: Апокалипсис» Оливия Манн ждет первенца 11:30
Почетный президент РФС оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах 11:28
«Яндекс» планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси... 11:22
ФСБ пресекла в Омске деятельность террористической группировки 11:17
Задержан красноярский блогер, по чьей вине мог начаться пожар на заимке... 11:12
YouTube и Gmail перестанут работать на миллионах устройств 11:12
Общество

«Неизвестно, что у педофила в голове, когда он выходит на свободу»

Криминологи назвали бесполезными меры по борьбе с педофилами, предложенные депутатами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Криминологи раскритиковали инициативы депутатов Госдумы по борьбе с педофилами. О том, почему ни браслеты для отслеживания местоположения, ни медикаментозное подавление агрессии, ни американская система с переселением и уведомлением соседей не помогут решить проблему, эксперты рассказали «Газете.Ru».

Депутаты Госдумы снова обсуждают внесение законопроекта об ужесточении наказания для педофилов после того, как в Киселевске 7 сентября задержали Виктора Пестерникова по подозрению в изнасиловании и убийстве двух 10-летних девочек. Среди инициатив, предложенных политиками, – химическая кастрация, браслеты для отслеживания перемещений вышедших из тюрьмы преступников и отмена моратория на смертную казнь.

Член СПЧ Александр Брод считает возвращение смертной казни неэффективной мерой.

«Пожизненное лишение свободы – мера более жесткая, чем смертная казнь, возможно, в отношении вторично совершивших такое преступление ее стоит применять. Смертная казнь может породить беспредел, учитывая перекосы в нашем правосудии. Могут пострадать невиновные», – сообщил «Газете.Ru» правозащитник .

По его словам, России стоит присмотреться к зарубежному опыту в борьбе с педофилами.

«В Германии применяют медицинские препараты для ограничения агрессии уже выявленных преступников, в Америке ведут специальный реестр педофилов.

В России можно бы применить американскую систему, в которой ведется реестр педофилов и их отселяют в определенные районы, где нет школ, садов и детей по соседству.

В некоторых штатах отбывшие наказание педофилы должны уведомить соседей. Также можно ввести практику следить за ними с помощью всех возможных технических средств», – сказал Брод.

Почему педофилы выходят на свободу и берутся за старое

Тюрьма никогда не меняет человека в лучшую сторону, зачастую она только усугубляет ситуацию, считает криминолог и доктор юридических наук Яков Гилинский.

«Есть разные позиции и среди криминологов. Некоторые хотят восстановления смертной казни для педофилов и увеличения срока в тюрьме. Я категорически против таких мер. Они бесполезны, ведь педофил все равно будет пытаться совершить то, что ему подсказывает его психика», – сообщил он.

Он отметил, что в психиатрии подобным девиациям, то есть отклонениям в сексуальном поведении, посвящены целые учебные издания. И методов, которыми можно было бы предупредить рецидивы, нет.

«Не секрет, что педофилия – одно из психических отклонений, с которым одни обращаются к психиатрам, другие – идут на преступление. И после тюрьмы велик риск рецидива. Но предугадать его невозможно. И в каждом конкретном случае с причиной может разобраться только специалист», – заявил криминолог.

С тем, что каждый случай педофилии индивидуален и составить портрет потенциального преступника невозможно, согласился Игорь Маркелов, криминолог, экс-следователь уголовного розыска. Он пояснил, что педофила, в отличие от потенциального убийцы или алкоголика, распознать гораздо сложнее, так как нет четкой типологии, психологического портрета.

У педофилов разный возраст, профессии и даже проявления психических отклонений. И только профессиональный психиатр, а не обычный психолог, сможет (и то не всегда) определить столь нехарактерную девиацию, подчеркнул эксперт.

«Педофила без специфических психиатрических знаний вычислить невозможно», — резюмировал он.

Как и предотвратить повторное преступление. Так как за любым условно-досрочно освобожденным, ранее судимым преступником органы МВД следят лишь в течение определенного срока.

«Система надзора и контроля существует, но никто по пятам ходить за бывшим заключенным не будет, и даже отмечаться, соблюдать ограничения он должен в установленный срок. Если начать отслеживать перемещения педофилов с помощью браслетов, то их жертв можно будет лишь быстрее обнаружить. Человека, погубленного ребенка, назад не вернешь», – уверен Игорь Маркелов.

Как отметил криминолог, такая мера может повысить раскрываемость преступлений, но в последнее время «жертв и так очень быстро находят». Риск рецидива он назвал труднопредсказуемым.

«Сроки заключения для педофилов длительные, более 10 лет, а как правило, от 12 до 20 – согласно ч. 4 и 5 ст. 131, а также ст. 132 УК РФ. Уследить за каждым освобожденным очень сложно спустя такое время: к моменту, когда он выходит на свободу, измененный жизнью в тюрьме, неизвестно, что у него в голове. Может ли знать это участковый, у которого он отмечается? Нет. После срока обязательных отметок бывший зек может переехать туда, где никто не в курсе его наклонностей. И пойти на повторное преступление спустя долгое время, если что-то станет триггером», – пояснил эксперт.

Он отметил, что после 10-20 лет тюремного наказания на повторное преступление педофил зачастую уже не способен физически, даже если его психика к этому склонна. Например, человека посадили в 40 лет, он выходит на свободу в 52 года, 60 лет. Он уже почти пенсионер и не в той форме, чтобы напасть на подростка.

Инициативу переселения экс-преступников, склонных к педофилии, подальше от общества и детских учреждений Игорь Маркелов также назвал малоэффективной. По его мнению, если преступник психически к этому склонен, он и в глухом лесу найдет жертву или способ до нее добраться.

Той же критике подверглись идеи о химической кастрации и предупреждении соседей по американской системе.

«Предположим, преступник встал на путь исправления и добровольно пошел на эту медицинскую процедуру. Если его соседи прознают о том, что он отбывал срок за педофилию, будет и психологическое давление, а то и физическая расправа», – подытожил Игорь Маркелов.

В таком случае бывшему заключенному с диагнозом «педофилия» не то, что исправиться не дадут, а даже жить спокойно по соседству.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Взрыв газа в Ногинске. Что известно на данный момент
Жертвами взрыва газа в Ногинске стали два человека, несколько пострадали
«Кричали в обледенелых подъездах — все тише и тише»
Как возникло кольцо блокады Ленинграда 80 лет назад
«Игры у команды нет»: что говорили после победы России над Мальтой
Валерий Карпин считает, что сборная выполнила задачу минимум
СК рассказал новые подробности об убийстве девочек в Киселевске
К отшельнице Агафье Лыковой из-за пожара направили вертолет
Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч
Фанат вырвал из лба рэпера розовый бриллиант за $24 млн
Новости и материалы
Экс-гендиректор «Локомотива»: уверенного впечатления игра сборной не оставляет
Спасатели извлекли тело первого погибшего при взрыве газа в Ногинске
Систему распознавания лиц планируют запустить в московских школах
Американские ученые выявили «сверхчеловеческий» иммунитет против коронавируса
Звезда «Людей Икс: Апокалипсис» Оливия Манн ждет первенца
Почетный президент РФС оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах
«Яндекс» планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в Ясенево
ФСБ пресекла в Омске деятельность террористической группировки
Задержан красноярский блогер, по чьей вине мог начаться пожар на заимке отшельницы Лыковой
YouTube и Gmail перестанут работать на миллионах устройств
В МВД рассказали о состоянии мужчины после взрыва в Екатеринбурге
Россия призвала Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ
FT: СберБанк намерен стать российским Amazon
Губернатор Чувашии рассказал, что будет производить новая экономическая зона
«Петровы в гриппе» вошли в программу международного Лондонского кинофестиваля
Фиби Уоллер-Бридж отказалась играть в «Мистере и миссис Смит»
Реестры мест на кладбищах могут появиться на порталах госуслуг к 2026 году
Футбольный менеджер — о матче Россия — Мальта: мне очень грустно за то, что я увидел
Все новости
«Может, ты не боец, а водопроводчик? Приcылай паспорт»
Источник CNN рассказал, как Вашингтон помогал Киеву в операции с подставной ЧВК
Сплошные боевики: кто возглавил Афганистан при талибах*
Талибан* объявил состав временного правительства Афганистана
«Пляски на костях»: потомки репрессированных потребовали отменить спектакль на мемориале
Режиссер спектакля на мемориале жертвам репрессий объяснила выбор места
«Буря на Кавказе». Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе
Эксперты оценили действия армянской и азербайджанской армий в войне в Карабахе
«Лишение государственных наград Украины»
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против подполковника российской армии
«Больше, чем путешествие». В России запустили бесплатные поездки для молодежи
В России стартовала программа бесплатных путешествий для молодых туристов
Кадры с места взрыва в жилом доме в Ногинске
Мир вышел на плато. Главное о коронавирусе за 7 сентября
ВОЗ объявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
«Это может произойти и с нашими родителями, и с нами»
Пациентов с деменцией потребовали перестать считать психиатрическими больными
Таунхаусы получат статус
Правительство внесло в Госдуму законопроект о таунхаусах
«Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова»
На заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар
Банальная формальность. В России отменят обязательный техосмотр
В правительстве поддержали идею ЕР сделать техосмотр добровольным
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях