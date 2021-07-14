Как получить выплату на сбор ребенка в школу

Выплату в 10 тысяч рублей на школьника россияне смогут получить только безналичным способом. Переведены средства на сбор детей в школу будут на банковскую карту любой платежной системы. Перечисление денег начнется с 16 августа, сообщили в Минтруде.

Наличными получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста не получится. Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, перевод средств возможен только на банковскую карту.

«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы «Мир», — заявили в ведомстве.

Перечислять выплаты семьям с детьми-школьниками в возрасте 6-18 лет государство начнет с 16 августа. «По поручению президента, выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе», — заявил министр труда Антон Котяков.

Заявления в Пенсионный фонд родители смогут направить уже с 11 июля (первоначально запуск планировался на 15 июля). Многие уже получили предзаполненные заявления в личном кабинете на портале «Госуслуги». Обратиться за выплатой можно до конца октября. К настоящему моменту заявления на «школьную» выплату подали более 6,7 млн родителей.

Президент Владимир Путин сообщил о новых мерах соцподдержки в ходе оглашения послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать не только родители детей в возрасте 6-18 лет, но и родители детей старшей 18-ти, имеющих ограничения по здоровью и продолжающих учиться в школе.

«Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — подчеркнул глава государства.

30 июня Путин заявил, что выплаты должны получить также родители, чей ребенок уже достиг шестилетнего возраста, но в школу в этом году не идет.

Другие меры

В мае Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию новых мер по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. С 1 июля текущего года неполные семьи с детьми от восьми до 17 лет ежемесячно будут получать выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (5,6 тыс. руб. в среднем по стране). С этого же периода ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума полагается женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.

Незадолго до этого Минтруда опубликовало правила получения новых выплат для малообеспеченных семей. Отмечается, что пособие получат, в частности, женщины, вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности. Претендовать на выплату они смогут при условии, что среднедушевой доход в семье составляет менее прожиточного минимума на человека. Размер суммы составит половину прожиточного минимума в зависимости от региона. В среднем по России это 6351 рубль.

Также ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получить те, кто воспитывает детей в одиночку или находится в разводе. Сумма составит 50 процентов региональной величины прожиточного минимума для детей. Средняя выплата по России — 5650 рублей. Назначать и выплачивать пособия будет Пенсионный фонд России.