«Дельта» атакует: ситуация с коронавирусом в мире ухудшилась

Россия заняла четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Францию, хотя еще месяц назад занимала шестое место. В ВОЗ сообщили, что рост заболеваемости наблюдается во всем мире уже на протяжении нескольких недель. В частности, за три недели в США этот показатель вырос вдвое.

Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На 13 июля, по данным российского оперштаба в стране зарегистрировано 5,833 млн зараженных.

Согласно данным Worldometers.info, Россия обошла по этому показателю Францию, где число случаев заражения немногим выше 5,82 млн человек.

«В России за последние несколько дней выявляют более 24 тыс. заражений, во Франции темпы прироста ниже. За последние сутки были зарегистрированы около 7 тыс. заболевших», — отмечает «Коммерсант».

Тройка «антилидеров» по заболеваемости коронавирусной инфекцией — США с 33,9 млн случаев, Индия (30,9 млн) и Бразилия (19,2 млн).

В то же время на сайте университета Джонса Хопкинса, который также отслеживает статистику по коронавирусу, опубликованы другие данные. Согласно информации американских специалистов, во Франции были инфицированы 5,882 млн человек, а в России — 5,762 млн, что не соответствует статистике оперштаба. При этом порядок мест между тройкой «антилидеров» совпадает с данными портала Worldometers.info. Отличается только количество заболевших. Как отмечают в университете Хопкинса, в США выявлено более 34 млн заболевших, Индии — 30,9 млн, Бразилии — 19,1 млн.

«Более 20 дней в США ежедневно насчитывается в среднем 23 тыс. новых случаев заражения коронавирусом нового типа», — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на университет Хопкинса.

Между тем, еще три недели назад ежесуточное выявление новых заболевших не превышало в среднем 11 300 случаев COVID-19, то есть рост заболеваемости увеличился почти вдвое.

Тем временем у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свои данные, по которым количество заболевших в России соответствует статистике российского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией — 5 833 175 выявленных случаев коронавируса, а данные Франции немного отличаются — 5,7 млн заболевших.

Еще месяц назад Россия занимала шестое место по заболеваемости коронавирусом. Но затем опередила Турцию и Францию.

При этом в ВОЗ замечают, что ситуация с коронавирусом ухудшается в целом в мире. «Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что еще больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление», — отметил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, «ситуация определенно хуже в местах, где имеется мало [доз] вакцин», однако пандемия пока «не закончилась нигде».

«Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире», — сказал он 12 июля.

Гебрейесус констатировал: «Этот рост был зарегистрирован во всех [шести] регионах ВОЗ, кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла».

Он отметил, то новая разновидность индийского штамма — «дельта» является наиболее заразной. «Дельта» присутствует сейчас более чем в 104 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире», — подчеркнул глава ВОЗ.

В мире за неделю выявили почти три миллиона случаев коронавируса, скончались больше 55 тыс. человек.

ВОЗ сообщает, что по сравнению с предыдущей неделей показатель заражаемости вырос на 10%, смертности — на 3%. До этого число летальных исходов снижалось на протяжении двух месяцев.

Всего в мире коронавирус подтвердился у 186 240 393 человек, умер 4 027 861 пациент. За прошедшие семь дней больше всего случаев выявили в Бразилии (333 030). Далее следуют Индия (291 789), Индонезия (243 119), Великобритания (210 277) и Колумбия (174 320).

Заболеваемости снизилась в в Северной и Южной Америке (на 3%) и выросла в Восточном Средиземноморье (на 25%), Европе (на 20%), Юго-Восточной Азии (на 16%).

Тем временем в Германии, где также усилилось распространение коронавирусной инфекции, власти считают, что четвертой волны заболеваемости можно избежать путем вакцинации.

«Даже при высокой доле вакцинированных нужно продолжать соблюдать правила (ношение масок, соблюдение гигиены, соблюдение дистанции, регулярное проветривание помещений), тестирование должно продолжаться, мы продолжим тестирование осенью в школах», — отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, «благодаря вакцинации можно жить с более высокой заболеваемостью без того, чтобы система здравоохранения оказалась перегруженной». Меркель подчеркнула, что именно предотвращение перегруженности медиков является главным «мерилом» в политике немецких властей по коронавирусу.