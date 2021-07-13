ЕСПЧ призвал РФ легализовать однополые браки. Москва против

В ЕСПЧ обратились три однополые пары из России. Они заявили, что в разные годы им отказывали в заключении брака, так как их союз не соответствует определению брака как союза «мужчины и женщины». Европейский суд считает, что российские власти не соблюдают право на уважение частной и семейной жизни. В то же время в России ссылаются на Конституцию, согласно которой браки заключаются только в разнополых парах, и заявляют, что Москва не будет исполнять решение ЕСПЧ.

Россия не может выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и признать однополые браки, так как это запрещено главным законом страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По нашей конституции — нельзя!» — приводит ТАСС его слова.

ЕСПЧ рассмотрел жалобу трех однополых пар, которые в России не смогли зарегистрировать свой брак. Суд постановил, что российские власти таким образом нарушили статью 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни).

«[ЕСПЧ] признает, что страны-участницы могут выбрать наиболее подходящую им форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста (например, гражданское партнерство, гражданский союз или договор о солидарности)», — говорится в сообщении.

При этом суд отклонил аргумент российского правительства о том, что интересы сообщества в целом могут оправдать отсутствие возможности регистрации брака однополыми парами.

ЕСПЧ считает, что, отказывая в регистрации однополым парам, российские власти выходят за рамки предоставленной им свободы усмотрения.

Истории заявителей

Три однополые пары — И. Федотова и И. Шипитко, Д. Чунусов и Ю. Евтушенко, а также И. Шайхразнова и Ю. Яковлева — заявили, что российские власти отказываются узаконивать их отношения, что, «по их мнению, является дискриминацией в отношении них по признаку их сексуальной ориентации».

Заявления в ЗАГСы пары подавали в разное время и в разных городах. Федотова и Шипитко хотели зарегистрировать брак еще в 2009 году в Москве. Остальные заявители подали свои уведомления в Санкт-Петербурге в 2013 г. Питерские чиновники отказали однополым парам, сославшись на статью 1 Семейного кодекса Российской Федерации, в которой брак определяется как «добровольный брачный союз между мужчиной и женщиной».

Эти решения пары решили обжаловать в суде. В частности, Федотова и Шипитко отметили, что в списке обстоятельств, исключающих брак (статья 14 Семейного кодекса), нет упоминания однополых партнеров. Но в удовлетворении иска им отказали.

Чунусову и Евтушенко в суде заявили, что концепция однополых браков противоречит национальным или религиозным традициям, пониманию брака «как биологический союз между мужчиной и женщиной», государственной политике защиты семьи, материнства и детства, запрету на поощрение гомосексуальность. Мужчины попытались обжаловать это решение, но безуспешно.

Шайхразнова и Яковлева также получили отрицательный ответ российского суда по иску. «Суд установил, что ЗАГС должным образом изучил уведомление о браке и на законных основаниях отказал заявителям в браке», — говорится в документе ЕСПЧ.

Европейский орган приводит также несколько положений из российской Конституции.

В частности, упоминает статью 15, в ней говорится, что «общепризнанные нормы международного права и международные договоры и соглашения Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы». При этом «если международным договором или соглашением Российской Федерации установлены правила, отличные от установленных законом, применяются правила международного договора».

В то же время с 14 марта 2020 года в Конституции появился пункт о том, что РФ и регионы страны «должны осуществлять совместную юрисдикцию в отношении защиты «брака в форме союза между мужчиной и женщиной», отмечается в документе ЕСПЧ.

Правительство, как пишут представители европейского суда, посчитало жалобы заявителей необоснованными. В то же время считается, что «правовые вопросы, связанные с однополыми союзами, вызывают ряд юридических споров в Европе, и нет единого мнения относительно официального признания однополых союзов». Поэтому, как считает российская сторона, регулирование этого вопроса следует оставить на усмотрение Договаривающегося государства.

В ответ на решение ЕСПЧ о необходимости регистрации в России однополых браков депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что Россия никак не отреагирует на требование европейцев.

«Слава богу, после принятия Конституции, мы как в воду глядели, голосуя за поправки президента. Слава Богу, теперь хотелки Евросоюза можно отправить в то место, о котором он так сильно беспокоится», — отметил он.

По его мнению, российские власти не нарушали статью о праве на уважение частной и семейной жизни. «Если бы они решили бракосочетаться, пришли бы мужчина с женщиной и решили бракосочетаться, мы бы первыми защитили их права на бракосочетание. Поскольку это невозможно, нет двух слагаемых для заключения брака мужчины и женщины, то это никак невозможно», — пояснил депутат.

В то же время сенатор Алексей Пушков заявил, что ЕСПЧ не может заставить Россию признать однополые браки. «Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы», — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время ЛГБТ-активист Николай Алексеев в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что «решение [ЕСПЧ] было принято единогласно, включая судью из России».

«Судья Дмитрий Дедов был одним из семи судей, рассматривавших это дело. Этот судья был назначен Российской Федерацией в Европейский суд. У российских властей нет никаких перспектив, чтобы обжаловать это решение в большую палату Европейского суда», — отметил он.

Он выразил мнение, что, если Россия продолжит игнорировать требования ЕСПЧ, то вскоре «может быть поставлен вопрос, насколько Россия вообще соответствует критериям членства Совета Европы, если она не исполняет ключевые решения. При этом он напомнил, что ЛГБТ-сообщество выиграло много дел.

Дедов и ранее поддерживал однополые пары. В 2018 году российский судья выразил мнение, что в РФ следует легализовать однополые «партнерские отношения».