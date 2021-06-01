Куда россияне смогут полететь отдыхать этим летом

Греция

close Cathal McNaughton/Reuters

Как добраться: из более чем 15 городов России два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями Ellinair, Aeroflot, S7 Airlines, Aegean Airlines, UTair, Ethiopian Airlines, Nordwind Airlines и Azur Air.

Документы: оформить визу можно в Global Visa Center. Также при себе граждане России должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, нужно заполнить электронную форму на сайте travel.gov.gr PLF, указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

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Вакцинированные туристы от тестирования на коронавирус освобождаются. Вторая доза вакцины должна быть получена не позже, чем за 14 дней до поездки. Также посетить страну могут те, кто предоставит справку об уже перенесенной болезни. Справки должны быть и у детей возрастом от пяти лет.

Эпидситуация: среднее число заболевших в день за последнюю неделю составляет около 1,5 тыс. человек. Однако тем, кто этим летом соберется в отпуск в Грецию, стоит учесть, что с 23.00 до 05.00 в стране введен комендантский час. Также туристам в помещениях и на свежем воздухе всегда нужно надевать маску.

Египет

close Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Как добраться: из более чем 10 городов в Египет ежедневно летает один прямой рейс до Каира и несколько с пересадками от местных авиалиний «EgyptAir».

Документы: для въезда в Египет и на курорты Красного моря россиянам необходима виза — ее можно получить в консульском отделе посольства Египта в России за 750 рублей или за 25$ (около 1800 рублей) в аэропорту Каира. Также нужен отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Нужно позаботиться и о наличии международной медицинской страховки, покрывающей, в том числе, лечение от COVID-19.

Эпидситуация: за последнюю неделю фиксируется около 1 тыс. случаев коронавируса ежедневно. Закрытые туристические зоны освобождены от действующих в стране ограничений по COVID-19.

Мальдивы

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Как добраться: прямые рейсы на Мальдивы выполняют только авиакомпании «Аэрофлот» и Azur Air из Москвы 11 раз в неделю. Туристам других городов России придется добираться с пересадками.

Документы: виза для посещения не требуется. Все прибывающие в страну туристы должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, пройденного не ранее 96 часов до прибытия — это касается и вакцинированных россиян. Туристам также необходимо будет заполнить декларацию о состоянии здоровья в течение 24 часов до вылета на сайте и пройти термометрию после прилета.

Эпидситуация: среднее число заболевших ежедневно снизилось до 800 случаев. Туристам рекомендуют оставаться в пределах острова-курорта, также в отелях выборочно проводят тестирование на COVID-19.

Мексика

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Как добраться: авиакомпания Azur Air с 29 мая возобновила прямые регулярные рейсы в Канкун — по средам и субботам.

Документы: для въезда в Мексику с туристическими целями нужно получить визу или оформить электронное разрешение на портале миграционной службы. Туристам также нужно заполнить по прибытии анкету о факторах риска заражения коронавирусом для иммиграционной службы.

Эпидситуация: среднее число ежедневных случаев около 2 тыс. В курортных зонах для туристов нет ограничений по коронавирусу.

ОАЭ

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Как добраться: регулярные рейсы из России в ОАЭ доступны для туристов из 13 крупных городов — в среднем самолеты летают 3-4 раза в неделю.

Документы: виза в ОАЭ оформляется для россиян по прилету. До прибытия необходимо иметь на руках справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19, полученную максимум за 72 часа до прилета в одной из аккредитованных лабораторий. По прилету сделают повторный бесплатный тест. Также нужно позаботиться о наличии соответствующей международной медицинской страховки, включающей покрытие на лечение COVID-19. Документ должен быть составлен или продублирован на английском языке и распечатан.

Перед путешествием нужно распечатать и заполнить форму декларации о состоянии здоровья и форму, подтверждающую, что вы загрузите приложение COVID-19 DXB. Эта форма должна быть передана в Управление здравоохранения Дубая по прибытии в Дубай, а приложение — скачано.

Эпидситуация: ежедневно за последнюю неделю фиксируется около 1,7 тыс. новых случаев. Нет ограничений в курортных зонах.

Кипр

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Как добраться: прямые рейсы до Ларнаки совершают девять авиакомпаний — полеты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Документы: если граждане РФ вылетают прямым рейсом с территории РФ в Республику Кипр, то можно оформить про-визу для однократного въезда. Пассажирам, прибывающим из стран красной группы, куда входит Россия, необходимо будет пройти тестирование перед посадкой за 72 часа и сразу после прибытия. Не ранее чем за 24 часа до вылета нужно заполнить специальную форму заявления на платформе для получения Cyprus Flight Pass в целях посадки на борт.

От предоставления ПЦР-тестов на коронавирус и прохождения самоизоляции освобождены туристы, прошедшие полный курс вакцинации. При этом власти оставляют за собой право подвергать выборочному тестированию прибывающих вакцинированных пассажиров.

Эпидситуация: в среднем каждый день на Кипре выявляют по 500 заболевших. Ношение масок обязательно во всех закрытых помещениях и общественных местах на открытом воздухе. Исключение составляют пляжи, бассейны, места занятий спортом.

Кроме того, на данный момент на Кипре действует комендантский час, согласно которому любые передвижения с 23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время места размещения разрешено покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения на СМС-сообщение, отправленное на короткий номер 8998.

Сейшельские острова

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Как добраться: Часть рейсов авиакомпании «Аэрофлот» прямые, остальные — с одной или несколькими пересадками.

Документы: виза не требуется, если вы проведете на островах менее 30 дней. Власти Сейшельских островов 25 марта открыли страну для туристов. Россиянам понадобится только справка об отрицательном результате ПЦР-тестирования, пройденного за 72 часа до прилета. Туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте в департамент туризма.

Эпидситуация: за последнюю неделю ежедневно фиксировалось около 150 случаев коронавируса. В курортных зонах ограничений нет — в общественных местах требуются только маски.

Сербия

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Как добраться: прямые рейсы из Москвы совершаются еженедельно по вторникам авиакомпаниями «Аэрофлот», Air Serbia и Red Wings. С 8 июня вылет можно будет совершить из Санкт-Петербурга.

Документы: виза для посещения страны россиянам не требуется. Туристам необходим только отрицательный результат ПЦР-тестирования, пройденного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

Эпидситуация: в среднем за последнюю неделю фиксируется около 300 случаев COVID-19 в день. Ношение маски обязательно во всех закрытых общественных местах, на улице оно рекомендовано — других ограничений нет.

Эфиопия

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Как добраться: прямых рейсов до Аддис-Абебы нет — путешественникам придется сделать одну или две пересадки. Самолеты летают трижды в неделю из Москвы.

Документы: для въезда в Эфиопию россиянам нужна виза. Туристическая виза может быть оформлена непосредственно по прилету в Аддис-Абебу. Все пассажиры до посадки на борт должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 120 часов.

Эпидситуация: за последнюю неделю ежедневно фиксировалось около 330 случаев коронавируса. Ограничений, кроме ношения маски, нет.