Поддержка семей: когда россияне получат выплаты

Президент России Владимир Путин поручил министрам обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста — от 6 до 18 лет. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей, она должна быть проведена в августе этого года.

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Для школьников-инвалидов, по поручению Путина, правительству необходимо организовать особый порядок осуществления такой выплаты. Кабмин должен также отчитаться перед главой государства в срок до 1 сентября 2021 года.

Анонс выплат глава государства сделал в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.

«Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что финансовую поддержку необходимо распространить не только на школьников, но и на «будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться».

«Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», — пообещал тогда Путин.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что выплату получат более 17 млн российских семей, которые воспитывают школьников. Глава министерства отметил, что людям не нужно будет собирать справки или документы — достаточно подать заявление на портале госуслуг.

Российский президент в ходе послания напомнил, что «положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции РФ и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти». Поэтому он предложил каждый нацпроект оснастить разделом, «направленным на поддержку молодых людей, молодежи».

Владимир Путин в ходе послания обозначил и другие меры помощи. Так, с 1 июля положены выплаты на детей с 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях. В среднем выплаты будут составлять 5 650 рублей в месяц. По этой теме доклад требуется предоставить до 15 сентября.

Выплаты также получат беременные женщины, которые находятся в трудном материальном положении.

Ежемесячные выплаты положены «женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации», говорится в поручении правительству.

В среднем размер таких выплат составит 6 350 рублей в месяц, или половина прожиточного минимума.

«Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», — считает Путин.

В настоящее время государство выделяет пособие по беременности и родам. Его максимальный размер в 2021 году составляет 340 795 рублей за 140 дней отпуска, минимальный — 58 878 рублей.

Кроме того, существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Максимальный размер такой выплаты равен почти 30 тыс. , минимальный — 6 752 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 18 004 рубля.

Глава государства также поручил правительству разработать «подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей». Доклад правительство должно предоставить до 1 июля этого года.