«Мы затеяли большое дело»: как убивали Александра II

Страна жаждет реформ

140 лет назад, 13 марта 1881 года (по старому исчислению – 1 марта) в Санкт-Петербурге был убит император Александр II. Он скончался в Зимнем дворце спустя несколько часов после смертельного ранения от взрыва бомбы, брошенной в него одним из народовольцев на набережной Екатерининского канала. На престоле Александр II пробыл 26 лет.

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К моменту его прихода к власти (1855 год) Россия была подавлена Крымской войной (1853-1856), государственная система управления не справлялась с финансовой и социальной нагрузкой — стране были необходимы реформы.

Преобразованиями занялся Александр II. Одной из важнейших его реформ стала отмена крепостного права в 1861 году. Хотя император и действовал из лучших побуждений, чиновниками преобразование так и не было доведено до конца. В итоге «освободившиеся» крестьяне получили меньше половины земель — да и за них должны были платить выкуп. Оставшиеся же территории, включая важные для сельского хозяйства леса и выпасы, остались в собственности помещиков.

В результате в стране началось мощное народническое движение. Крестьяне начали бунтовать по всей России. Только в 1861 году в стране зафиксировали 1176 крестьянских восстаний — в три раза больше, чем за шесть дореформенных лет.

close Андрей Желябов и Софья Перовская Андрей Желябов и Софья Перовская М. Филимонов/РИА «Новости»

«Террор – самая справедливая из всех форм революции»

Постепенно в недрах народнического движения сформировалась революционная организация «Земля и Воля», видевшая своей целью превратить стихийные выступления крестьян в крестьянскую революцию в России. Главным ее методом было «хождение в народ» — просвещение и агитация крестьян.

В 1879 году организация распалась — от нее откололась часть радикальных революционеров, которые сформировали свое сообщество «Народная воля». Молодые, энергичные члены объединения единственным способом борьбы с самодержавием сочли индивидуальный террор.

«Террористическая борьба представляет собою совершенно новый прием борьбы. Она справедлива, потому что убивает только тех, которые этого заслуживают и виновны. И поэтому террористическая революция представляется самой справедливой из всех форм революции. В России дело террора потребует целого ряда политических убийств и цареубийств»,

— говорилось в программной брошюре организации.

В июне 1879 года народовольцы провели учредительный съезд в Липецке, на нем они определились с основной задачей — физическим устранением императора Александра II. Ранее представители народного движения уже пытались осуществить эту задумку, однако безуспешно.

Так, в 1866 году отчисленный из университета студент Дмитрий Каракозов в первый раз пытался застрелить царя, но его толкнул под руку картузных дел мастер Осип Комиссаров, Каракозова поймали и повесили. Через год в Париже неудачно выстрелил в царя поляк Антон Березовский – его пожизненно отправили на каторгу в Новую Каледонию. В третий раз в Александра II стрелял народник Александр Соловьев. Выстрелил он пять раз, но не попал. Был судим и повешен в присутствии 70 тыс. зрителей.

После ряда неудачных покушений императора было решено взорвать – однако и эту задумку не удалось реализовать с первого раза. В ноябре 1879 года народовольцами были произведены три попытки подрыва царского поезда, в котором император возвращался из Крыма в Санкт-Петербург, – все они провалились.

«Двум поколениям придется лечь на этом деле, но сделать его надо»

Тем не менее революционеры не остановились — спустя два года они вновь взялись за дело. На этот раз подготовкой руководил один из наиболее активных членов исполкома «Народной воли» Андрей Желябов.

«Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дела мертва есть, и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и если нужно, то за них и пострадать»,

— позже при даче показаний объяснял свой поступок Желябов.

Три месяца шесть человек под надзором его гражданской жены Софьи Перовской следили за маршрутами передвижения Александра II. «Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо», — говорила Перовская видному деятелю народничества Петру Кропоткину, о чем он позже вспоминал в своих мемуарах.

Кропоткина восхищало, что утонченная девушка, дворянка была способна на такую борьбу. «Соню Перовскую мы все любили. С другими все здоровались по-товарищески, но при виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания», — писал он.

Тем временем в начале марта 1881 года арестовали несколько членов исполкома «Народной воли», в том числе и Андрея Желябова. В связи с этим теракт решили провести немедленно.

close Император Александр II, 1880 год Император Александр II, 1880 год ТАСС

«Когда привезли во дворец он, оказалось, уже умер»

13 марта 1881 года Александра II сопровождали семь конных казаков охраны и двое полицейских с полицмейстером, следовавшие в отдельных санях за царской каретой. Поприсутствовав на разводе караула лейб-гвардии саперного батальона и выпив чаю у своей кузины, царь отправился обратно в Зимний дворец через Екатерининскую набережную.

Четверо «бомбистов» — Игнатий Гриневицкий, Николай Рысаков, Иван Емельянов и Тимофей Михайлов — заняли позиции вдоль канала. Когда карета царя выехала на набережную, Перовская подала условленный знак, помахав платочком с противоположного берега канала.

19-летний студент, сын управляющего лесопильным заводом, Николай Рысаков бросил бомбу. Карета продолжала двигаться, и бомба взорвалась за ней, повредив заднюю стенку, убив конвойного казака и смертельно ранив 14-летнего мальчишку-разносчика. Рысаков пытался убежать, но его схватили.

Александр II вышел из кареты и подошел к раненым, перекрестил кричащего изувеченного мальчика, после чего направился к Рысакову. Перовская, поняв, что покушение не удалось, перестала отдавать команды.

Сохранил хладнокровие лишь Гриневицкий по прозвищу Котик. Он подождал, пока император подойдет ближе, а затем бросил бомбу между ним и собой. Взрывом они оба были смертельно ранены.

«Царя подхватили и стали тащить на сани. Тогда третий метальщик (Емельянов), забыв, что у него под мышкой бомба, бросился помогать усаживать царя в сани. Не перевязав раны, Александра II повезли во дворец, а когда привезли, он, оказалось, уже умер. Доктора потом утверждали, что если бы ему перевязали раны вовремя и не дали бы истечь кровью, то он остался бы жив»,

— рассказывал в показаниях народоволец Михаил Фроленко.

В тот же день все заговорщики были пойманы и впоследствии приговорены к казни через повешение. Народовольцы полагали, что убийство царя станет сигналом к началу всеобщей революции в России, однако этого не произошло. Наоборот – большая часть народа осудила цареубийство. «Террор был результатом, а также симптомом и спутником отсутствия объективных условий для восстания», — пояснял позже главный организатор Октябрьской революции Владимир Ленин.

На смену Александру II пришел его сын Александр III – он постарался свести к минимуму влияние либеральных воззрений отца и начал политику контрреформ, направленных на возвращение страны к консервативному укладу жизни, – ужесточил цензуру печати, ограничил гимназическое образование для детей малоимущих классов населения.

Все это продолжало возмущать представителей народнического движения, а успехи народовольцев оказали колоссальное влияние на последующий ход революционного движения в России. В итоге после смерти Александра III в 1894 году началось формирование новых революционных лидеров (в частности, активную агитационную деятельность начал Владимир Ленин), которые и устроили в 1905 году Первую русскую революцию.