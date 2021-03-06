«Мировой бестселлер»: Мурашко обсудил «Спутник V» с главой ВОЗ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе по видеосвязи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом обсудил ход рассмотрения ВОЗ заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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«На сегодняшний день вакцину «Спутник V» получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером», — приводит пресс-служба Минздрава слова российского чиновника.

Гебреисус в свою очередь подтвердил, что — согласно позиции ВОЗ – ключевыми факторами для победы над пандемией коронавируса являются меры социального дистанцирования и вакцинация населения.

Со своей стороны, главный инфекционист США Энтони Фаучи в субботу, 6 марта, заявил, что данные о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» достаточно убедительны, сообщает РИА «Новости».

«Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие», — сказал Фаучи.

Специалист добавил, что его не беспокоят побочные эффекты вакцинации. По словам Фаучи, они в редком случае длятся дольше 24 часов.

Накануне стало известно, что «Спутник V» вышел на второе место по числу одобривших ее стран, обогнав американский препарат от Pfizer. Об этом сообщили разработчики российского препарата в Twitter.

На первом месте препарат AstraZeneca — его одобрили 49 стран. Далее следуют «Спутник V» (45 стран), Pfizer (43 страны) и Moderna (19 стран).

В этот же день премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал не политизировать вопрос о потенциальной сертификации «Спутника V» и как можно быстрее провести экспертизу препарата.

«Очень надеюсь, что применительно к вакцинам типа «Спутник» будут рассмотрены исключительно научные аргументы в вопросе об одобрении, другие не будут использованы», — сказал политик.

Российские вакцины смогут эффективно противодействовать новым штаммам коронавируса, которых опасаются в Европе.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин 1 марта на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, отметив, что действие отечественных препаратов подтверждено испытаниями.

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — заявил глава государства.

«Спутник V» был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Эффективность вакцины была подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Действенность препарата против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.

Также в России зарегистрированы еще две вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», созданная ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак», разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

Массовая вакцинация населения началась в России 18 января. Во всех 85 регионах страны открылось 2250 прививочных пунктов. По мнению ученых, ключевым условием перехода к управляемости инфекцией COVID-19 является именно массовая вакцинация населения.

Требуемый уровень вакцинации также определен: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет, это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек.