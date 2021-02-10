«Ушла за пивом и не вернулась»: жестокое убийство сотрудницы банка

В Ленинградской области задержали 64-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве и расчленении 37-летней работницы банка. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 7 февраля 2021 года в частном доме деревни Лаврики города Мурино Всеволожского района. В ходе следственных действий мужчина признался, что выпивал с новой знакомой, после чего они поссорились — он ударил женщину и та упала, ударившись головой о кафельный пол.

«Мне надо было на улицу выйти, воздухом подышать. Но я так разозлился, что ударил ее. Бил кулаком», — сказал задержанный.

Осознав, что травма была смертельной, он расчленил тело жертвы топором, сложил останки в два пакета и разбросал их в лесу между поселками Матокса и Лехтуси.

Тревогу на следующий день забил брат 37-летней жительницы Мурино, когда та не вышла на работу в банк. Мужчина пришел домой к родственнице и обнаружил, что свет в жилище горит, а дверь балкона приоткрыта. Также с ним связалась подруга его сестры и сообщила, что они договорились о встрече, однако женщина перестала выходить на связь.

Мужчина отправился искать родственницу по торговым точкам, а затем обратился в полицию. По его словам, в тот вечер «она ушла за пивом и не вернулась», пишет Telegram-канал «Life Shot».

Вскоре по городу развесили ориентировки на пропавшую. На одну из них откликнулась девушка, которая заявила, что на днях похожая женщина выпивала с ее свекром в поселке Лаврики. Вернувшись на следующий день с работы, девушка уже не застала гостью, но увидела, как родственник отмывал с пола пятна бурого цвета.

Кроме того, родственница предполагаемого злоумышленника рассказала, как работница банка оказалась у них в доме. По ее словам, тем вечером мужчина ушел в магазин за вином.

Там он познакомился с двумя женщинами, которых пригласил в гости. Одну из собутыльниц он отправил домой на такси, со второй у него произошел конфликт из-за куртки, которую разорвали собаки.

«Она ему начала предъявы делать и орать, что она его сгноит за такое. Он ударил ее рукой, и она упала. Ударилась головой сильно. Потом он решил ее добить и расчленил топором тело на кухне», — уточнила девушка.

10 февраля 2021 года вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области было найдено тело женщины, части тела которой были помещены в пакеты.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о мере пресечения пенсионеру.

Накануне похожая история произошла в Пензенской области. 9 февраля в полицию Мокшанского района поступило сообщение о том, что в частном доме в селе Муратовка обнаружен труп мужчины.

«При осмотре тела погибшего полицейские установили, что смерть — криминальная. В доме, в котором был обнаружен труп, находился хозяин жилища и его гость. На них и пало подозрение в совершении преступления. Оба были доставлены в отдел полиции для разбирательства, где один из них сознался в убийстве», — уточнили в региональном управлении МВД.

По словам 43-летнего злоумышленника, он на протяжении двух лет проживал в доме, где произошло убийство, помогал хозяину по хозяйству, так как у того были проблемы со здоровьем. В день трагедии в гости приехал их 52-летний знакомый. Мужчины стали распивать спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, в ходе которой сожитель ударил гостя ножом в шею — от полученного ранения тот скончался.

Затем мужчина решил избавиться от тела — расчленил его, а затем планировал закопать части трупа или сжечь, но не успел, так как был задержан оперативниками. Хозяин дома в этот момент спал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В содеянном квартирант сознался. По данному факту возбуждено уголовное по статье «Убийство». Злоумышленника отправили в СИЗО.