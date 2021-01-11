Трагедия на обочине: в ДТП под Москвой погибли четверо солдат

В Подмосковье четверо военнослужащих погибли в результате ДТП с большегрузным автомобилем и военной автоколонной на 28-м километре Новорижского шоссе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав.

При этом, по словам источника ТАСС, колонна во время столкновения стояла на обочине из-за поломки автобуса, ехавшего впереди: в нее въехал грузовик, водитель которого не справился с управлением.

«Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в военном ведомстве.

По последним данным СМИ, пострадал 41 человек — 12 находятся в реанимации.

Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера (по одному в каждом автобусе). Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино в Москву в в/ч № 83466, передает Telegram-канал «Life Shot»

Для оказания помощи пострадавшим в аварии привлекли санитарную авиацию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные подмосковного минздрава. На месте аварии работают бригады Центра медицины катастроф и Московской областной станции скорой медицинской помощи, а к месту аварии выехал вице-губернатор области Игорь Тресков.

Очевидец, оказавшийся на месте аварии, рассказывал телеканалу «360», что было видно: в автобусы влетела тяжелая техника. «Это произошло до того, как я туда подъехал. Я видел несколько смятых автобусов ПАЗ и лежавшие на земле тела. Метров за 100 до аварии машины остановились, по проезжей части люди бежали с криками: «Скорее давайте аптечки». Я в том числе отдал свою аптечку. Там очень неприятная картина. Стоят молодые солдаты, держат под руки своих товарищей. Останавливаются гражданские машины, чтобы отвезти, видимо, в больницу», — говорил мужчина.

Водитель самосвала, который врезался в колонну автобусов, тяжелых травм не получил, рассказал ТАСС источник. «По предварительным данным, водитель, находившийся за рулем самосвала, серьезно не пострадал. Его в данный момент осматривают медики», — уточнил он. Предполагается, что у него сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.

Как сообщает «Life Shot», 26-летний водитель самосвала Иван Гавриков рассказал сотрудникам ГИБДД, что возвращался из области, где был большой поток машин, и боковое стекло залепило грязью. Мужчина начал протирать его тряпкой, отвлекся и лишь повернув голову, увидел на шоссе людей и автобусы. Среагировать он не успел — помнит только, как его уже доставали из кабины.

При этом выяснилось, что Гавриков 28 раз привлекался по статье 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».

Бывший работодатель Ивана Гаврикова признал в беседе с «Газетой.Ru», что мужчина хорошо справлялся со своими рабочими обязанностями, однако был уволен за нарушение дисциплины. «Гавриков уволен еще с декабря месяца, — сообщил генеральный директор строительной компании АО «КВАНТ» Артур Закиров. — Уволен, если не ошибаюсь, по статье. Он систематически не выходил на работу, бунты устраивал».

Глава строительной компании, где Гавриков проработал не менее полугода, удивился тому, что тот попал в аварию. «Водитель он неплохой. Странно, что он попал в такое ДТП.С работой справлялся исправно, не было претензий по машине», — уверил он.

Самосвал Scania, на котором водитель врезался в колонну автобусов, принадлежал «ООО Триумф ВНВ» из Красногорска, которое продает лесо- и стройматериалы. Там рассказали «Life Shot», что Гавриков у них в штате не числился — он арендовал грузовик и выполнял частные заказы, которые находил сам.

Командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами сейчас проводит проверку. Гаврикова, по сообщению ТАСС, уже задержали. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что мужчине предстоит пройти экспертизу, чтобы установить, был ли он в состоянии опьянения в момент аварии. Полицейские также намерены выяснить наличие у него документов на управление самосвалом.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть двух и более лиц».