Стрельба на дороге: в Башкирии ликвидировали террориста

В Башкортостане сотрудники ФСБ нейтрализовали вероятного террориста — об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Спецоперация прошла вечером в субботу, 21 марта: тогда очевидцы, выкладывавшие в соцсеть видеозаписи, наблюдали, как на въезде в микрорайон Дема в Уфе образовалась огромная пробка. Трассу на несколько часов перегородили вооруженные люди в масках. Позже стало известно, что сотрудники ГИБДД перекрыли движение из-за спецоперации.

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Сотрудники ФСБ, получившие данные о том, что мужчина в одном из легковых автомобилей провозил взрывчатые вещества, пытались задержать предполагаемого злоумышленника — однако он не остановился. Им пришлось открыть огонь по машине.

Водитель, однако, тоже оказался вооружен — несмотря на требования сложить оружие и сдаться властям, он вступил в перестрелку с силовиками и был ликвидирован.

«На месте перестрелки обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт», — отметили в НАК.

В ходе спецоперации из гражданского населения и оперативников никто не пострадал. По сообщению комитета, сейчас в связи с инцидентом ведется оперативно-розыскная работа. Сотрудники СК, МВД и МЧС Башкирии отказались комментировать инцидент, сообщив, что не имеют для этого полномочий.

За 2019 год сотрудники российских спецслужб предотвратили 39 терактов и ликвидировали 32 террористов — об этом ранее сообщал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Так, в августе 2019 года сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного террориста в Ингушетии. Тогда боевик забаррикадировался с самодельным взрывным устройством в одном из частных домов в станице Вознесенская.

Сотрудники ФСБ потребовали от мужчины сложить оружие, однако он в ответ открыл огонь. В ходе перестрелки преступник был ликвидирован. По данным НАК, на месте происшествия, помимо оружия и взрывного устройства, были обнаружены боеприпасы.

Позже информированный источник рассказал агентству «Интерфакс», что террористом оказался 38-летний житель Ингушетии Павел Загилов. По данным собеседника издания, он был участником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Тремя месяцами ранее, в мае 2019 года, во Владимирской области силовикам также удалось ликвидировать группу боевиков, готовившую теракт. В городе Кольчугино двоих преступников заблокировали в частном доме, жителей и соседей которого эвакуировали. В ходе перестрелки террористов удалось нейтрализовать.

«Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей», — сообщали в НАК.

На месте перестрелки была найдена религиозно-экстремистская литература.