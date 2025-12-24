На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые совершили фундаментальный прорыв в химии

Сколтех: реакционная активность всех элементов объяснена универсальной моделью
true
true
true
close
David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Сколтеха предложили универсальную химическую модель, которая с точностью около 88% предсказывает реакционную активность элементов таблицы Менделеева. Разработка может использоваться при создании новых материалов, в том числе коррозионно-стойких сплавов для ядерной энергетики. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Химики давно знают, что одни элементы — например кислород или фтор — образуют соединения почти со всей таблицей Менделеева, тогда как другие, такие как вольфрам, реагируют лишь с немногими партнерами. Традиционно это объясняют электроотрицательностью — способностью атомов притягивать электроны, количественно описанной Лайнусом Полингом. Чем больше разность электроотрицательностей двух элементов, тем выше вероятность реакции.

Однако эта логика не объясняет всех наблюдений.

«Если бы все определялось только электроотрицательностью, то почти любые элементы должны были бы образовывать устойчивые соединения. Но в реальности многие из них вовсе не реагируют друг с другом», — пояснил руководитель исследования, профессор Сколтеха Артем Оганов.

В частности, модель Полинга предсказывает крайне высокую реакционную способность щелочных металлов, чего на практике не наблюдается.

Ученые показали, что помимо электроотрицательности важную роль играет еще один фундаментальный фактор — стремление атомов сохранять свою электронную плотность неизменной. При образовании соединения электронная плотность на границе атомов выравнивается, и чем сильнее она различается у исходных элементов, тем более энергозатратным становится процесс. Этот эффект, дестабилизирующий химическую связь, может перевешивать «притяжение электронов».

В новой модели каждый элемент описывается всего двумя параметрами: электроотрицательностью и сопротивлением изменению электронной плотности. Этого оказалось достаточно, чтобы корректно предсказывать образование соединений для большинства сочетаний элементов. При этом модель изначально ориентирована на твердые тела, в отличие от шкалы Полинга, разработанной для простых молекул.

Подход позволяет, в частности, объяснить парадокс щелочных металлов. Несмотря на низкую электроотрицательность, их крупные атомы с малой средней электронной плотностью дают большой дестабилизирующий вклад, из-за чего соединения с большинством элементов оказываются невыгодными.

По словам Артема Оганова, модель имеет и практическое значение. Она позволяет заранее оценивать, какие легирующие добавки могут повысить устойчивость материалов, например сталей, контактирующих с расплавленным свинцом в перспективных ядерных реакторах.

«Удивительно, что такие нетривиальные выводы удается получить из очень простой формулы», — отметил ученый.

Ранее российские ученые научились определять свойства волокнистых материалов по одному снимку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами