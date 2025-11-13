Мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния

РАН: самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния

Самый мощный удар солнечной плазмы за текущий цикл спровоцировал одни из сильнейших полярных сияний десятилетия. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Пришел третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что есть шанс наблюдать это явление начиная с широт 45 градусов. Отмечается, что на момент публикации полярный овал ушел в Европу и Канаду, но до восхода Солнца еще можно успеть увидеть сияние.

12 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Ожидалось, что выбросы плазмы вызовут бури уровней G3-G4, однако показатель уже достиг значения G4.66. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее астроном раскрыл опасности самой мощной магнитной бури, накрывшей Землю.