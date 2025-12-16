На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученых встревожил рост популярности «грубого» секса

ASB: в США практики «грубого» секса стали массовым явлением
Aleksandr Rybalko/Shutterstock/FOTODOM

В США практики «грубого» секса — от удушения до пощечин — стали массовым явлением, особенно среди молодых людей, показало новое исследование международной команды ученых. Исследователи подчкркнули: хотя для многих такие действия являются добровольной частью интимной жизни, значительная доля взрослых сталкивалась с ними без согласия. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

За последнее десятилетие сексуальные практики, связанные с применением физической силы, заметно вышли из субкультурного поля в мейнстрим — их все чаще показывают в сериалах, музыке и социальных сетях. На этом фоне исследователи давно пытались понять, насколько они распространены на самом деле и как часто сопровождаются нарушением границ. Ранее данные были фрагментарными: опросы либо устарели, либо охватывали только студентов, либо опирались на нерепрезентативные онлайн-панели.

Команда под руководством профессора Индианского университета Дебби Хербеник проанализировала данные Национального опроса сексуального здоровья и поведения за 2022 год. В исследование вошли 9 029 взрослых американцев в возрасте от 18 до 94 лет. Участников спрашивали не о «грубом» сексе в целом, а о конкретных действиях — таких как выдергивание волос, шлепки, удушение или оскорбления — и о том, происходили ли они по обоюдному согласию или без него.

Результаты показали, что почти половина женщин и более 60% мужчин хотя бы раз совершали подобные действия по отношению к партнеру. Получение таких практик с согласия партнера отметили около 54% женщин и 46% мужчин. При этом ключевым фактором оказалась возрастная принадлежность: люди младше 40 лет значительно чаще сообщали как об участии в таких практиках, так и о том, что сталкивались с ними со стороны партнеров.

Наиболее распространенными оказались менее экстремальные формы — укусы и легкие шлепки. Более жесткие действия встречались реже, но именно они чаще оказывались проблемными с точки зрения согласия. Около 20% женщин сообщили, что хотя бы одно из таких действий по отношению к ним происходило без разрешения. Среди мужчин этот показатель составил примерно 16%.

Исследователи подчеркнули, что нормализация таких практик не означает автоматического роста культуры согласия. Высокая доля несогласованных действий, включая удушение и пощечины, вызывает обеспокоенность специалистов в области общественного здоровья.

В дальнейшем ученые планируют подробнее изучить, как партнеры договариваются о границах и в каких контекстах происходят нарушения согласия.

Ранее был назван неожиданный фактор, вызывающий проблемы в сексе.

