Врач назвала распространенную ошибку при кишечных инфекциях

При гастроэнтерите зубную щетку заболевшего нужно хранить отдельно от прочих, а после выздоровления — обязательно выбросить. Игнорирование этого правила может способствовать распространению инфекции в семье. Об этом британский педиатр Ниам Линч предупредила в интервью изданию HuffPost.

Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника, вызванное кишечной инфекцией. Основными проявлениями заболевания являются диарея и рвота. По мнению Линч, большинство людей при появлении симптомов отравления или гастроэнтерита уделяют внимание частому мытью рук и обработке поверхностей, но совершенно забывают о зубных щетках.

«Вы можете мыть руки 573 раза в день, но это будет пустой тратой времени, пока зубные щетки стоят вместе», — подчеркнула врач.

Специалист отмечает, что бактерии и вирусы, вызывающие желудочно-кишечные инфекции, легко передаются через предметы личной гигиены. Если зубные щетки членов семьи хранятся в одном стакане или на одной полке, заражение становится почти неизбежным, даже при соблюдении всех остальных мер предосторожности.

Врач также рекомендовала после полного выздоровления заболевшего сразу выбросить его зубную щетку или тщательно продезинфицировать ее. В случае использования электрических зубных щеток следует заменить насадку на новую. По словам специалиста, эти меры помогают снизить риск повторного заражения.

Эксперт подчеркнула, что профилактика гастроэнтерита — это комплексный процесс: важно не только мыть руки и соблюдать гигиену на кухне, но и внимательно относиться к предметам личной гигиены. Помимо зубных щеток, факторами риска могут быть полотенца, мочалки и другие вещи, которые могут контактировать со слюной или другими биологическими жидкостями.

