На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет

PNAS: в Восточной Антарктиде нашли образцы льда возрастом 6 миллионов лет
true
true
true
close
Ivan L2000/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых обнаружила в Антарктиде самые древние на Земле образцы льда, возраст которых составляет около 6 миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Находка была сделана в районе холмов Аллан (Allan Hills) в Восточной Антарктиде. Именно здесь исследователи из нескольких стран изучали цилиндрические ледяные керны — вытянутые образцы, извлеченные из недр антарктического щита. Внутри этого льда сохранились крошечные пузырьки воздуха, заключившие в себе «снимок» атмосферы Земли далекого прошлого. Анализ их химического состава позволяет ученым понять, какой была температура и концентрация газов на планете миллионы лет назад.

«Ледяные керны — это машины времени, которые позволяют ученым заглянуть в прошлое нашей планеты. Керны Аллан-Хиллз дают возможность путешествовать гораздо дальше во времени, чем мы могли себе представить», — рассказала Сара Шеклтон, одна из ведущих исследователей из Океанографического института Вудс-Хоул.

Чтобы получить эти образцы, ученые пробурили скважины глубиной 100-200 метров в местах, где старые слои льда естественным образом поднимаются к поверхности. Обычно для получения древнего непрерывного льда требуется бурение на глубину свыше двух километров, однако в Аллан-Хиллз уникальные климатические и географические условия позволили обойтись без этого. По словам исследователей, холод и сильные ветра предотвращают накопление свежего снега и движение ледника, благодаря чему древний лед сохраняется практически у поверхности.

В лаборатории ученые проанализировали изотопный состав воздуха, запечатленного в ледяных пузырьках. Результаты показали, что за последние 6 миллионов лет температура в регионе снизилась примерно на 12°C, подтверждая, что в ту эпоху климат Земли был значительно теплее современного.

Ранее под льдами Антарктики был найден гигантский «город» из загадочных круглых гнезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами