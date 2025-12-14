На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли неочевидный секрет хорошего секса

JSR: планирование секса приводит к более сильному желанию
true
true
true
close
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Запланированная близость может повысить качество сексуальной жизни и даже усилить желание, выяснили исследователи из Университета Йорка. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

В западной культуре идея «правильной» сексуальности часто связывается с внезапностью момента. Но, как отмечают авторы исследования, эта установка плохо сочетается с реальностью жизни родителей маленьких детей. Бессонные ночи, восстановление после родов, нехватка времени и сил нередко приводят к снижению частоты половой жизни — и ожидание «идеального момента» только усугубляет проблему.

Команда под руководством Катарина Ковачевич предположила, что негативное отношение к планированию возникает не из-за самого факта подготовки, а из-за культурного сценария, который приравнивает его к скуке и утрате страсти. Если изменить это восприятие, пары могут не только чаще заниматься сексом, но и чувствовать себя при этом лучше.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели два исследования. В пилотной работе участникам предлагали прочитать короткий текст либо о преимуществах планирования, либо о том, что данных недостаточно. Уже после краткого знакомства с материалом родители, прочитавшие «позитивный» текст, охотнее соглашались с идеей, что планирование может укреплять отношения, и ожидали большего удовлетворения в ближайшие недели.

Основное исследование, охватившее 514 родителей из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, дало еще более убедительные результаты. После двух недель те, кто читал статью о пользе планирования, сообщили о примерно 28-процентном росте сексуальной активности по сравнению с контрольной группой. У них также повысилось сексуальное желание, а случаи планируемого секса не сопровождались характерным падением удовлетворенности, которое обычно фиксируют психологи.

Сознательная подготовка не превращала интимность в «обязанность». Напротив, участники чаще говорили о снижении тревожности, улучшении коммуникации и возможности заранее переключиться с роли родителя на роль партнера. Многие воспринимали планирование как способ сохранить связь в загруженном режиме дня.

«Мы привыкли идеализировать спонтанность, хотя реальная удовлетворенность гораздо теснее связана не с моментом, когда происходит секс, а с тем, насколько партнеры готовы к нему, — отметила Ковачевич. — Когда люди начинают воспринимать планирование как проявление заботы, а не как признак рутины, близость возвращается в их жизнь естественным образом».

Ранее ученые раскрыли причину неудач в поиске партнера.

