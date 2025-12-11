Найден способ защиты от одного из самых опасных видов рака

В Медицинском центре Амстердамского университета разрабатывают персонализированную вакцину от рака поджелудочной железы, которая учитывает уникальные изменения белков (неоантигенов) у каждого пациента. Работа опубликована в журнале Nature.

«Поздняя диагностика — главная причина, по которой рак поджелудочной остается одним из самых опасных. Начальные симптомы часто неспецифичны: боль в спине, потеря веса, быстрая утомляемость. К моменту постановки диагноза у большинства уже есть метастазы в печени или легких, что ограничивает возможности хирургии и агрессивной химиотерапии», — рассказал автор исследования, хирург-онколог Марк Бесселинк.

Также отмечается, что плотная строма (микроокружение) опухоли затрудняет проникновение лекарств и иммунных клеток, а низкая мутационная нагрузка снижает эффективность иммунного ответа.

Сейчас исследователи тестируют два подхода к созданию противораковой вакцины. Первый — индивидуальная настройка с подбором неоантигенов, характерных для конкретной опухоли. Второй ориентирован на устранение общих белковых аномалий рака поджелудочной железы, что потенциально упрощает массовое применение. Оба направления находятся на ранних стадиях клинических исследований.

Ученые предполагают, что в случае успеха вакцины будут использовать преимущественно после хирургического удаления опухоли, чтобы снизить риск рецидива. Теоретически возможны и схемы для пациентов, которым доступна только поддерживающая терапия.

Ранее российские ученые раскрыли физический принцип, стоящий за развитием рака.