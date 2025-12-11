Опрос: более 90% россиян проявляют интерес к науке

Абсолютное большинство россиян — 94% — проявляют интерес к науке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Наука Mail», в котором приняли участие свыше 5 тыс. человек. При этом более половины (56%) регулярно следят за научными новостями.

Участники исследования в целом позитивно оценивают состояние мировой науки: 42% считают, что темпы открытий заметно выросли или достигли рекордного уровня. Оценки отечественной научной системы оказались разрозненными — 40% респондентов видят в ней прогресс, а 42% полагают, что Россия отстает от мировых лидеров.

Наибольший интерес у аудитории вызывают биотехнологии и медицина (21%), космос и астрономия (15%), а также искусственный интеллект (ИИ) и новые материалы (по 12%).

Особое внимание привлекли прорывы в сфере ИИ. Главным событием года четверть респондентов назвала генерацию ИИ-моделью Cell2Sentence-Scale 27B новой гипотезы о поведении раковых клеток, которая впоследствии была подтверждена экспериментально. На втором месте по значимости (21%) оказалось создание генеративной модели BoltzGen для формирования молекул и белков, необходимых для лечения сложных заболеваний.

Недавно Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Институт Пушкина) совместно с порталом Десятилетия науки и технологий «Наука.рф» провел всероссийский опрос среди представителей научного сообщества для выбора «Слова года в науке-2025». Второй год подряд лидером стало словосочетание «искусственный интеллект».

