На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опрос: более 90% россиян проявляют интерес к науке

Портал Наука Mail выяснил, что 94% россиян проявляют интерес к науке
true
true
true
close
Shutterstock

Абсолютное большинство россиян — 94% — проявляют интерес к науке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Наука Mail», в котором приняли участие свыше 5 тыс. человек. При этом более половины (56%) регулярно следят за научными новостями.

Участники исследования в целом позитивно оценивают состояние мировой науки: 42% считают, что темпы открытий заметно выросли или достигли рекордного уровня. Оценки отечественной научной системы оказались разрозненными — 40% респондентов видят в ней прогресс, а 42% полагают, что Россия отстает от мировых лидеров.

Наибольший интерес у аудитории вызывают биотехнологии и медицина (21%), космос и астрономия (15%), а также искусственный интеллект (ИИ) и новые материалы (по 12%).

Особое внимание привлекли прорывы в сфере ИИ. Главным событием года четверть респондентов назвала генерацию ИИ-моделью Cell2Sentence-Scale 27B новой гипотезы о поведении раковых клеток, которая впоследствии была подтверждена экспериментально. На втором месте по значимости (21%) оказалось создание генеративной модели BoltzGen для формирования молекул и белков, необходимых для лечения сложных заболеваний.

Недавно Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Институт Пушкина) совместно с порталом Десятилетия науки и технологий «Наука.рф» провел всероссийский опрос среди представителей научного сообщества для выбора «Слова года в науке-2025». Второй год подряд лидером стало словосочетание «искусственный интеллект».

Ранее стало известно, сколько россиян верят в «восстание машин».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами