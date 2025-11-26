На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо научное слово 2025 года

В Институте Пушкина назвали искусственный интеллект научным словом этого года
Shutterstock/FOTODOM

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Институт Пушкина) совместно с порталом Десятилетия науки и технологий «Наука.рф» провел всероссийский опрос среди представителей научного сообщества для выбора «Слова года в науке-2025». Второй год подряд лидером стало словосочетание «искусственный интеллект». Об этом «Газете.Ru» сообщили в проектном офисе Десятилетия науки и технологий.

По оценке экспертов Института Пушкина, такое повторение отражает устойчивый интерес научного сообщества к технологиям ИИ. Данные сервиса Yandex Wordstat также подтверждают рост внимания к теме: если в 2024 году запрос «искусственный интеллект» набрал 9,5 млн обращений, то в 2025 году — уже 11,5 млн.

«То, что «искусственный интеллект» второй год подряд становится научным словом года, отражает текущие тенденции. Он уже стал одним из инструментов исследований, значительно ускоряя научный процесс: ИИ помогает анализировать массивы данных и разрабатывать новые модели. При этом искусственный интеллект не заменяет фундаментальную науку, а расширяет её возможности и сокращает путь от гипотезы к результату. Искусственный интеллект усиливает исследования, помогая ученым в моделировании, прогнозировании и интерпретации сложных процессов», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

По результатам опроса, в пятерку наиболее значимых научных слов 2025 года вошли: цифровизация, нейросеть, технологии, инновации, интеллект. В категории предметных терминов лидерами стали геном (молекулярная генетика) и фотоника (оптика).

«Устойчивое лидерство искусственного интеллекта – это яркое свидетельство постепенной трансформации научной картины мира, изменения методологии научного поиска. Нейросети на наших глазах становятся одним из ключевых инструментов познания в гуманитарных, технических и естественных науках. По сути, ИИ выступает соавтором нового научного знания, и это требует серьезного осмысления и широкого обсуждения», — заявил ректор Института Пушкина Никита Гусев.

В опросе приняли участие порядка тысячи человек из вузов и лабораторий от Дальнего Востока до Калининграда в возрасте от 16 до 94 лет, представляющих 10 научных направлений.

