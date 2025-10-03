Стало известно, сколько россиян верят в «восстание машин»

Более трети опрошенных россиян (37%) верят в то, что когда-нибудь произойдет «восстание машин», при котором технологии станут угрозой для человечества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией Новостей, Науки, Hi-Tech Mail и II Международным симпозиумом «Создавая будущее» (есть у «Газеты.Ru»).

33% допускают такую вероятность, но считают, что это будет локальной проблемой, а не глобальной. 25% не верят в подобное развитие событий. Оставшиеся затруднились ответить на вопрос.

Основные проблемы, которые могут возникнуть в связи с развитием технологий, по мнению 56% респондентов — усиление контроля за людьми, а по мнению 55% — зависимость людей от технологий. 37% опасаются сокращения рабочих мест, 35% — вмешательства в природу человека, 34% — неравного доступа к новым технологиям. 32% опрошенных тревожит ментальное здоровье людей в связи с новой реальностью, 22% — экологические последствия. Лишь 10% респондентов не испытывают тревог и опасений в связи с технологическим прогрессом.

«Результаты этого исследования — срез общественного сознания, застывшего в парадигме XX века. Зафиксированные в нем страхи опрошенных (контроль, зависимость, сокращение рабочих мест) принадлежат каталогу угроз индустриальной эпохи. Это классический нарратив антиутопистов о физическом вытеснении человека машиной. Разрушаются сами основы верификации реальности. Мы теряем способность доверять своим чувствам, физическому миру и, в конечном счете, другим людям. Формируется «когнитивный долг» — привычка отдавать машине право думать за нас», — отметил футуролог, член симпозиума Руслан Юсуфов.

В опросе приняли участие свыше 7 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы повышения информационной безопасности.