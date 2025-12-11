Популярное бразильское растение оказалось эффективным в борьбе с артритом

Бразильские исследователи представили первое комплексное научное подтверждение безопасности и лечебных свойств растения Alternanthera littoralis. Растение, широко используемое в народной медицине для лечения воспалений и инфекций, продемонстрировало выраженный противовоспалительный, обезболивающий и противоартритный эффект. Работа опубликована в журнале Journal of Ethnopharmacology (JE).

Alternanthera littoralis произрастает вдоль атлантического побережья Бразилии и традиционно используется для борьбы с воспалительными и паразитарными заболеваниями. Однако до сих пор эти свойства оставались почти неподтвержденными на уровне современных фармакологических испытаний.

Ученые из Федерального университета Гранде-Дорадус , Университета Кампинаса и Университета штата Сан-Паулу изучили состав растения и проверили его действие в экспериментальных моделях артрита. Анализ экстракта показал наличие биологически активных веществ, способных воздействовать на ключевые звенья воспалительной реакции. В экспериментах на животных экстракт заметно снижал отечность, улучшал состояние суставов и регулировал активность воспалительных медиаторов.

«Мы наблюдали выраженное уменьшение воспаления, улучшение суставных параметров и антиоксидантные эффекты, которые указывают на защиту тканей», — отметила Ариэлли Кристина Арена, руководитель испытаний.

Отдельный блок исследования был посвящен оценке безопасности. Ученые выяснили, что экстракт не вызывает токсических эффектов при терапевтических дозах, что делает растение перспективным кандидатом для разработки фитопрепаратов.

