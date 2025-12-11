На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден иммунный «переключатель», замедляющий развитие цирроза печени

JHEP: активация белка LSECtin в печени защищает от цирроза
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Стимуляция выработки белка LSECtin в печени работает как иммунный «переключатель», замедляя прогрессирование цирроза. К такому выводу пришли ученые из Университета Мигеля Эрнандеса (Испания). Результаты исследования опубликованы в журнале Европейской ассоциации по изучению печени (EASL).

Цирроз сопровождается хроническим воспалением, которое ускоряет разрушение печеночной ткани. Как установили ученые, сокращение выработки LSECtin связано с бурным ростом Th17-клеток — агрессивного типа лимфоцитов, усиливающих повреждение печени. Анализ тканей пациентов подтвердил, что потеря LSECtin — характерная особенность цирроза.

Чтобы проверить, можно ли усилить защитные механизмы, исследователи использовали лабораторных мышей, у которых LSECtin был искусственно повышен. Дополнительная выработка белка снижала воспаление и защищала печеночную ткань, что указывает на перспективность восстановления его уровня.

Ключевым открытием стало то, что LSECtin действует через рецептор LAG-3 — молекулу, регулирующую иммунные реакции и вызывающую растущий интерес фармацевтических компаний. Взаимодействие LSECtin и LAG-3 блокирует размножение Th17-клеток и одновременно усиливает развитие регуляторных иммунных клеток, которые снижают воспаление.

Ученые надеются, что новые данные откроют путь к созданию лекарств, имитирующих действие LSECtin. Такой подход может позволить контролировать воспаление на разных стадиях цирроза и замедлить прогрессирование болезни.

Ранее был найден новый маркер для ранней диагностики фиброза печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами