Выявлен новый маркер для ранней диагностики опасного заболевания печени

Группа исследователей под руководством Мисако Санто-Мацуубара из Университета Осаки изучила белок фибулин-5 (FBLN5) — компонент эластических волокон — как возможный маркер фиброза печени. Работа опубликована в журнале Gastro Hep Advances (GHA).

Длительное воспаление печени — из-за алкоголя или вирусных инфекций — приводит к замещению тканей коллагеновыми волокнами. Такой процесс называется фиброзом печени и представляет особую опасность для пациентов с хроническим гепатитом С: даже после успешной противовирусной терапии фиброз может продолжать прогрессировать. В тяжелых случаях состояние переходит в цирроз, а выраженный фиброз считается главным фактором риска рака печени. Поэтому разработка методов ранней диагностики имеет критическое значение.

Ученые проанализировали активированные звездчатые клетки печени , которые отвечают за развитие фиброза, а также образцы плазмы и ткани пациентов с хроническим гепатитом С, прошедших биопсию.

Лабораторные эксперименты показали, что активированные звездчатые клетки печени начинают вырабатывать FBLN5. Из 90 биопсийных образцов у 72 пациентов белок обнаружили в ткани печени методом иммуногистохимии, а у 67 — в крови. Концентрация FBLN5 заметно увеличивалась по мере усугубления фиброза, причем точность такого анализа оказалась выше, чем у применявшегося ранее теста на коллаген IV типа.

По словам Санто-Мацуубара, обнаружение FBLN5 в крови может стать новым способом раннего выявления фиброза и оценки риска развития рака печени. Следующий шаг — создание более точного метода определения этого белка и его проверка на большом количестве реальных клинических образцов.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят диагностировать фиброз быстрее и проще, а значит — начинать лечение на более ранних стадиях заболевания.

