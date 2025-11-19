На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Земля наклоняется по вине человека, установили ученые

GRL: откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси Земли
Международная команда исследователей под руководством корейских ученых заявила, что чрезмерная откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По данным ученых, с 1993 по 2010 год из земли было извлечено около 2150 гигатонн воды, большая часть которой затем оказалась в океанах. По расчетам исследователей, это привело к подъему уровня воды на шесть миллиметров, что соответствует смещению планетной оси примерно на 86,5 сантиметра.

Механизм объясняется принципом сохранения момента импульса: перераспределение массы на планете может изменять характер ее вращения. Ранее смещение оси связывали в основном с таянием ледников, теперь же ученые обращают внимание и на движение грунтовых вод.

Российские эксперты скептически оценивают эти выводы. По их мнению, масштабы Земли огромны — радиус планеты составляет около 6400 километров, толщина коры всего 40 километров, а воду добывают только с «верхних» 300 метров. Кроме того, использованная вода возвращается в круговорот: она попадает в реки, испаряется и снова оседает в почве. При этом основными факторами положения планеты остаются процессы в ядре и мантии.

Ранее ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю «планетарного масштаба».

