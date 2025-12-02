Россиян предупредили об опасности корсетов и утягивающего белья для здоровья

Стремление к идеальному силуэту снова вернуло в моду жесткую утяжку. Корсеты, моделирующие боди и корректирующие колготки прочно вошли в повседневный гардероб, а соцсети закрепили образ «подтянутой» фигуры как новую норму. Но за визуальным эффектом скрывается реальная цена, которую организм платит за длительное сдавливание. О том, какие процессы запускает утягивающее белье и почему чрезмерная компрессия опасна, рассказал Сергей Солодников, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современные корсеты уже не напоминают конструкции из китового уса и металла, которые в прежние эпохи буквально меняли анатомию. Однако, как отметил эксперт, даже эластичные материалы не исключают системного воздействия на организм. Декоративные корсеты, которые используются ради визуального эффекта, при длительной носке способны сдавливать диафрагму и нижние отделы легких, мешая полноценному дыханию. Возникает поверхностное дыхание, при котором организм недополучает кислород. Итогом может стать гипоксия — от легкого головокружения до нарушения работы сердца.

Сдавливание брюшной полости также приводит к тому, что пища дольше задерживается в кишечнике, активируются процессы брожения, изменяется микрофлора, повышается риск запоров и воспалительных заболеваний. Длительное ношение корсета ослабляет мышцы спины: тело привыкает получать внешнюю поддержку, и собственный мышечный корсет перестает полноценно работать. Это может нарушать осанку, провоцировать неврологические боли и дополнительно нагружать сердечно-сосудистую систему. На коже нередко появляются покраснения, ссадины и мозоли — прямой результат постоянного трения и давления.

Не меньше вопросов вызывает и стремительно популярное утягивающее боди. При неправильном размере или длительной носке боди начинает сдавливать паховую область и низ живота. Особенно осторожными должны быть женщины с узким тазом или хроническими гинекологическими заболеваниями. По словам Сергея Солодникова, в таких случаях высокое давление способно смещать матку, нарушать цикл, вызывать тазовые боли и ослаблять мышцы тазового дна.

Дополнительный риск связан с лимфатической системой. Плотная ткань пережимает зоны, где расположены крупные лимфатические узлы — в паху и подмышках. Это нарушает естественный отток лимфы и со временем может вызвать застой, отеки и снижение детоксикационной функции организма.

Эксперт подчеркнул, что утягивающее белье не предназначено для ежедневного ношения. Временная корректировка фигуры не должна превращаться в постоянное сжатие внутренних органов.

