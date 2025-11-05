На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые нашли самую большую в мире паутину

На границе Греции и Албании обнаружена самая большая в мире паутина
Urak et al. 2025/Subterranean Biology

В серной пещере Сульфур на границе Греции и Албании обнаружили, предположительно, самую крупную в мире паутину, которую создали 111 тыс. пауков. О находке сообщает газета DailyMail.

Как отмечается, площадь паутины — 106 кв. м. По сути, это большое «лоскутное одеяло» из тысяч отдельных паутин, сообщил биолог Иштван Юрак из венгерского университета Sapientia в Трансильвании (Румыния).

Как отметил Юрак, эта находка стала первым подтверждением колониального поведения у видов Tegenaria domestica (домовый паук – прим.ред.) и Prinerigone vagans. В привычной для них среде эти виды враждуют, и не создают совместные сети.

Исследователи подсчитали, что около 69 000 домовых пауков и более 42 000 (вида – прим.ред.) Prinerigone vagans обитают в одной и той же обширной структуре. Оба вида охотились на мошек, которые, в свою очередь, питались микробными биопленками. Паутина настолько тяжелая, что в определенных местах она может отсоединиться от стены под собственным весом, сообщает издание со ссылкой на ученых.

Ранее огромный паук укусил россиянку на пляже в Египте.

