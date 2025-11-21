На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца

ИКИ РАН: на видимую сторону Солнца выходят два новых центра активности
true
true
true

На видимую сторону Солнца выходят два новых активных центра. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН).

По словам ученых, центры пока показывают умеренную активность, не влияя существенно на космическую погоду около Земли.

«Новые центры показывают умеренную активность, и на данный момент еще ни разу не пробили даже порог вспышек M, не говоря уже о высшем балле X», — отметили в ИКИ РАН.

Визуально оба пятна напоминают ситуацию, которая складывалась в первой половине ноября, когда к Земле также неспешно выходила похожая пара и потом трясла Землю почти десять дней. В те дни из-за активности северного центра 4274 были зафиксированы две крупнейших солнечных вспышки 2023 года, а также сильная магнитная буря, отмечают эксперты в лаборатории.

Как отмечают ученые, возраст молодых образований не большой и не превышает одной недели.

В ночь на 6 ноября на Земле начались сильные магнитные бури планетарного масштаба. Геомагнитный индекс Kp достиг уровня G2–G3, что соответствует средним и сильным бурям. Ученые пояснили, что возмущения вызваны облаками плазмы от солнечных вспышек, произошедших за несколько дней до этого. Первоначально активные зоны Солнца находились на краю диска звезды и по прогнозу не должны были затронуть Землю.

Ранее на видео сняли момент отрыва «царя-протуберанца» от Солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами