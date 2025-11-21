Ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца

На видимую сторону Солнца выходят два новых активных центра. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН).

По словам ученых, центры пока показывают умеренную активность, не влияя существенно на космическую погоду около Земли.

«Новые центры показывают умеренную активность, и на данный момент еще ни разу не пробили даже порог вспышек M, не говоря уже о высшем балле X», — отметили в ИКИ РАН.

Визуально оба пятна напоминают ситуацию, которая складывалась в первой половине ноября, когда к Земле также неспешно выходила похожая пара и потом трясла Землю почти десять дней. В те дни из-за активности северного центра 4274 были зафиксированы две крупнейших солнечных вспышки 2023 года, а также сильная магнитная буря, отмечают эксперты в лаборатории.

Как отмечают ученые, возраст молодых образований не большой и не превышает одной недели.

В ночь на 6 ноября на Земле начались сильные магнитные бури планетарного масштаба. Геомагнитный индекс Kp достиг уровня G2–G3, что соответствует средним и сильным бурям. Ученые пояснили, что возмущения вызваны облаками плазмы от солнечных вспышек, произошедших за несколько дней до этого. Первоначально активные зоны Солнца находились на краю диска звезды и по прогнозу не должны были затронуть Землю.

