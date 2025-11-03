На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хорватии обнаружена редкая статуя спящего Купидона

Arkeonews: в Хорватии найдена редкая статуя Купидона возрастом более 2000 лет
Archaeological Museum of Istria

В хорватском городе Пула археологи обнаружили редкую мраморную статую спящего Купидона, которая датируется II веком н. э. Находка, выполненная из мелкозернистого белого мрамора, практически полностью сохранилась. О результатах исследования сообщает журнал Arkeonews.

Артефакт был найден на улице Кастропола, в историческом центре Пулы, во время раскопок древнего дома. Помещение, в котором проводились работы, обрушилось еще в античности, но археологи выявили многочисленные мраморные обломки, а также остатки настенных и потолочных фресок с полихромной росписью. Назначение комнаты пока остается неизвестным.

Длина скульптуры составляет 98 см, ширина — 44 см, высота — 30 см. Купидон изображен спящим обнаженным мальчиком с крыльями, лежащим на боку на львиной шкуре и опирающимся головой на львиную голову. Композиция отсылает к мифу, в котором Купидон похищает шкуру Немейского льва у Геракла. Рядом со спящим богом расположена ящерица, касающаяся шкуры лапами. По словам ученых, она служит древним символом возрождения и новой жизни.

Подобные изображения спящего Купидона встречались в римском искусстве: их устанавливали в садах, у фонтанов, а также использовали как погребальные памятники, особенно для детей. Всего известно около 200 таких мраморных фигур, и лишь примерно 25 из них включают мотив ящерицы.

«На статуе заметны повреждения, вероятно, полученные еще в древности: одно крыло отломано, а по основанию проходит диагональная трещина. Мрамор слегка почернел — вероятно, из-за пожара, уничтожившего дом», — уточнили исследователи.

Сейчас специалисты проводят лазерную очистку, документирование и реставрацию артефакта. После завершения работ уникальная статуя станет частью постоянной экспозиции Археологического музея Истрии в Пуле.

Ранее в Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии.

