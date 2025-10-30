На Земле началась магнитная буря

На Земле началась четвертая за октябрь магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Сегодняшние возмущения изначально ожидались умеренными и пока соответствуют прогнозу. Буря зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2 (всего в шкале 5 градаций)», — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что в период магнитной бури ожидается значительное усиление зоны полярных сияний. По их данным, в последние часы она спускалась до широт Москвы, но из-за светлого времени суток «это оказалось совершенно бесполезно». Полярный овал может сохранить свою интенсивность до наступления темноты, следует из публикации.

Накануне доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что магнитная буря может обрушиться на Землю в течение суток. По его словам, в течение дня геомагнитные возмущения могут быть низкого уровня. Ученый объяснил, что это происходит из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.