На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Земле началась магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле началась четвертая за октябрь магнитная буря
true
true
true
close
Shutterstock

На Земле началась четвертая за октябрь магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Сегодняшние возмущения изначально ожидались умеренными и пока соответствуют прогнозу. Буря зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2 (всего в шкале 5 градаций)», — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что в период магнитной бури ожидается значительное усиление зоны полярных сияний. По их данным, в последние часы она спускалась до широт Москвы, но из-за светлого времени суток «это оказалось совершенно бесполезно». Полярный овал может сохранить свою интенсивность до наступления темноты, следует из публикации.

Накануне доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что магнитная буря может обрушиться на Землю в течение суток. По его словам, в течение дня геомагнитные возмущения могут быть низкого уровня. Ученый объяснил, что это происходит из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами