Ученые раскрыли, какие народы «совы», а какие «жаворонки»

Ученые впервые обнаружили, кто по национальности «совы», а кто – «жаворонки»
Genotek

Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тыс. геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Исследование, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», показало, среди каких народов больше «сов», а среди каких – «жаворонков».

«Различия между этносами не означают, что один народ «более сонный», а другой — «более бодрый». Скорее, это отражает особенности генетического фона, сложившиеся исторически и культурно. Такие данные помогают лучше понимать, как генетика и условия среды вместе формируют наши биоритмы», — прокомментировал полученные данные руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.

Наш внутренний ритм — будь мы «жаворонками» или «совами» — определяется биологическими процессами, среди которых важную роль играют именно гены, считают исследователи. Так, согласно их данным, ключевым фактором, влияющим на этот аспект, является ген Period Circadian Regulator 3 (PER3). Этот ген участвует в формировании внутренних биологических часов, регулируя активность специальных белков, определяющих наши суточные ритмы, сообщили в исследовательской компании.

Специалисты изучили, у каких народов чаще встречаются вариации в гене PER3, отвечающие за смену режимов сна. Исследование показало, что наибольшее число людей, предрасположенных к позднему режиму сна, встречается среди чеченцев (30,8%). Второе и третье место заняли ашкеназские евреи (28,63%) и армяне (26,08%). Наименьшее число представителей, склонных быть «совами», оказалось у азербайджанцев (12,21%), казахов (12,69%) и корейцев (13%).

Как отмечается в исследовании, жаворонки — это люди, предпочитающие рано вставать и ложиться. Их биологические часы настроены таким образом, что наибольшая активность приходится на утреннее и дневное время суток. Жаворонкам легко просыпаться утром, они чувствуют себя бодрыми и энергичными именно в первой половине дня. Вечером же они начинают ощущать усталость и желание отдохнуть. Совы — противоположность жаворонкам. Они предпочитают поздно ложиться и позже вставать. Пик активности таких людей наступает ближе к вечеру и ночи. Им трудно просыпаться рано утром, зато ночью они чувствуют себя полными сил и энергии.

Ранее ученые-генетики нашли новую неожиданную причину ожирения.

Цивилизация
