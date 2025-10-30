На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена новая причина ожирения

NatCom: выявлены пять новых генов, связанных с ожирением
true
true
true
close
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Пенсильванского университета выявили 13 генов, связанных с ожирением, пять из которых ранее никогда не связывались с этим заболеванием. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ожирение признано глобальной эпидемией, от которой страдают миллионы людей. Оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других тяжелых нарушений. Хотя образ жизни играет большую роль, генетические исследования показывают, что определенные мутации существенно увеличивают вероятность развития болезни.

Для анализа исследователи использовали данные британского биобанка (UK Biobank), включающего данные более 450 тысяч человек, и программы All of Us Национальных институтов здравоохранения США, в которой участвовали еще около 385 тысяч добровольцев. В выборку вошли представители африканского, американского, восточноазиатского, европейского, ближневосточного и южноазиатского происхождения.

Исследователи сосредоточились на редких мутациях, нарушающих работу генов — именно они чаще всего оказывают наибольшее влияние на развитие заболеваний.
В результате анализа были выявлены 13 генов, связанных с индексом массы тела. Восемь из них уже известны науке (в том числе MC4R и BSN), а пять — YLPM1, RIF1, GIGYF1, SLC5A3 и GRM7 — были открыты впервые. Эти мутации повышали риск тяжелого ожирения примерно втрое.

Ученые также доказали, что некоторые из найденных генов связаны не только с ожирением, но и с диабетом второго типа, гипертонией и сердечной недостаточностью. С помощью статистического анализа они выяснили, что часть генов повышает риск этих болезней непосредственно, а часть — через увеличение массы тела.

Ранее ученая рассказала, помогает ли зеленый чай не толстеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами