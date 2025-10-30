На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал последствия употребления бокала вина в день

Times of India: один бокал вина в день может стать причиной цирроза печени
true
true
true
close
BorisK9/Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное употребление красного вина в малых дозах может спровоцировать развитие цирроза печени. Об этом изданию Times of India рассказал выпускник Гарвардского университета, гастроэнтеролог Саураб Сетхи.

По словам врача, долгое время считалось, что умеренное потребление красного вина не вредит здоровью и даже может приносить пользу сердцу.

Некоторые исследования показали, что в составе вина могут сохраняться полифенолы. Эти соединения помогают растениям защититься от вредителей, болезней и неблагоприятных факторов внешней среды, а также формируют окраску цветов и плодов. Польза полифенолов для человека связана с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Однако, отметил Сети, эффект полифенолов не всегда нейтрализует вредное воздействие этанола. Гастроэнтеролог подчеркнул, что любое количество алкоголя может оказывать разрушительное воздействие на печень.

«В моей клинической практике тяжелый цирроз печени развился у пациента, который ежедневно употреблял один бокал вина. Алкоголь, независимо от его вида, вызывает воспаление, накопление жира и окислительный стресс в печени. Со временем это приводит к рубцеванию тканей, фиброзу и, в конечном счете, к циррозу», — пояснил он.

Сети добавил, что главная опасность жировой болезни печени заключается в ее бессимптомном течении: человек может не знать о патологии до момента, когда орган уже серьезно поврежден. Из-за этого многие продолжают употреблять алкоголь в небольших дозах, считая такую привычку безопасной.

Ранее ученые нашли ген, который определяет чувствительность к алкоголю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами