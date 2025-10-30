Врач назвал последствия употребления бокала вина в день

Times of India: один бокал вина в день может стать причиной цирроза печени

Ежедневное употребление красного вина в малых дозах может спровоцировать развитие цирроза печени. Об этом изданию Times of India рассказал выпускник Гарвардского университета, гастроэнтеролог Саураб Сетхи.

По словам врача, долгое время считалось, что умеренное потребление красного вина не вредит здоровью и даже может приносить пользу сердцу.

Некоторые исследования показали, что в составе вина могут сохраняться полифенолы. Эти соединения помогают растениям защититься от вредителей, болезней и неблагоприятных факторов внешней среды, а также формируют окраску цветов и плодов. Польза полифенолов для человека связана с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Однако, отметил Сети, эффект полифенолов не всегда нейтрализует вредное воздействие этанола. Гастроэнтеролог подчеркнул, что любое количество алкоголя может оказывать разрушительное воздействие на печень.

«В моей клинической практике тяжелый цирроз печени развился у пациента, который ежедневно употреблял один бокал вина. Алкоголь, независимо от его вида, вызывает воспаление, накопление жира и окислительный стресс в печени. Со временем это приводит к рубцеванию тканей, фиброзу и, в конечном счете, к циррозу», — пояснил он.

Сети добавил, что главная опасность жировой болезни печени заключается в ее бессимптомном течении: человек может не знать о патологии до момента, когда орган уже серьезно поврежден. Из-за этого многие продолжают употреблять алкоголь в небольших дозах, считая такую привычку безопасной.

