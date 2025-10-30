На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили последствия запуска в космос гигантских зеркал

Врач Бузунов: освещение Земли зеркалами из космоса не навредит людям
Depositphotos

В апреле 2026 года на орбите Земли планируют развернуть гигантское зеркало, которое способно превратить ночь в день. Проект американского стартапа Reflect Orbital получил финансирование от Пентагона, пишет издание kp.ru.

Пока речь идет об одном зеркале, которое будет иметь размеры 18 на 18 метров. Оно должно создать освещенность выше, чем от полной Луны. Авторы проекта обещают «мягкий, рассеянный свет». Reflect Orbital рассматривает проект как коммерческий. В компании заявили, что она получила около 250 тысяч заявок от будущих клиентов.

Как утверждает стартап, такие зеркала, число которых в будущем вырастет до 4 тысяч, якобы будут локально направлять лучи Солнца на оплаченные участки. Среди потенциальных заказчиков – муниципалитеты, горняки, спасатели, военные и фермеры.

Кандидат биологических наук, энтомолог Александр Храмов заявил в беседе с изданием, что эти зеркала усилят световое загрязнение и в какой-то степени повлияют на годовые ритмы определенных организмов, ориентирующихся на длину дня. Например, искусственный ночной день выбьет из колеи определенные виды насекомых.

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов высказал мнение в разговоре с kp.ru, что такие зеркала не нанесут вреда людям. Он отметил, что световое загрязнение «уже давно с нами». По словам эксперта, на фотографиях больших городов из космоса видно, что они выглядят как яркие пятна с выраженным световым загрязнением.

«Свет неоновой рекламы, ночная работа в ярко освещенном офисе – все это может снижать выработку мелатонина (регулятора циркадных, то есть суточных, ритмов. – «Газета.Ru»), — сказал он.

Бузунов подчеркнул, что эффект от такого освещения можно регулировать с помощью штор в помещениях.

Также он заявил, что оценить реальный уровень освещения от этих зеркал можно будет только после их запуска в космос. Если показатели окажутся ниже отметки в 10 люксов, то это будет некритично (освещенность летним днем – 100 тысяч люкс, в полнолуние – около 0,3 люкс).

Ранее ученые рассказали, что происходит с человеческим телом в космосе.

