Прием снотворных связали с сокращением продолжительности жизни

LRHA: отказ от постоянного приема снотворных продлевает жизнь
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что снижение частоты приема снотворных снижает риск падений и когнитивных нарушений, а также увеличивает продолжительность жизни на несколько месяцев. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Americas (LRHA).

Для оценки влияния снотворных на здоровье исследователи использовали модель Future Elderly Model. Это динамическая микросимуляция, которая учитывает переходы между состояниями здоровья и экономическими показателями. Анализ охватил 15,3 миллиона американцев в возрасте 51 года и старше, которые принимали снотворные в период с 1998 по 2018 год. В рамках работы ученые смоделировали два сценария: сохранение текущего уровня приема и отказ от препаратов.

Результаты показали: отказ от регулярного приема снотворных может сократить количество падений почти на 9% и снизить риск когнитивных расстройств на 2%. В среднем это позволяет увеличить продолжительность жизни на полтора месяца. При этом большинство дополнительных дней люди проведут в хорошем физическом и психическом состоянии.

Авторы подчеркивают: бессонница действительно опасна для здоровья, однако длительное применение снотворных нередко вызывает зависимость, ухудшает память и повышает риск травм. Вместо этого специалисты рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию сна (CBT-I). Она столь же эффективна в краткосрочной перспективе, но безопаснее при длительном лечении.

Ранее ученые выяснили, почему мозг «тормозит» после бессонной ночи.

