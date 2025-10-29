На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, почему мозг «тормозит» после бессонной ночи

NatNeuro: в периоды рассеянности мозг запускает процесс самоочищения
Depositphotos

Недостаток сна может приводить к кратковременным нарушениям внимания и ухудшению памяти из-за изменений в движении спинномозговой жидкости. К такому выводу пришли ученые Массачусетского технологического института. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Чтобы проверить, что происходит при недосыпе, ученые провели исследование с участием 26 добровольцев. Испытуемых обследовали дважды: после бессонной ночи и полноценного отдыха. В ходе эксперимента участники выполняли задания на внимание, одновременно проходя функциональную МРТ (магнитно-резонансную томографию) и ЭЭГ (исследование электрической активности мозга). Также фиксировались пульс, дыхание и реакция зрачков.

Как и ожидалось, участники, не спавшие всю ночь, допускали больше ошибок и медленнее реагировали на сигналы. Исследователи обнаружили, что в моменты потери концентрации после бессонной ночи происходил отток ликвора (цереброспинальной жидкости) от мозга. В норме этот процесс запускается во время сна и помогает очищать мозг от продуктов обмена.

«При недостатке сна спинномозговая жидкость начинаеть движение во время бодрствования. Это и вызывает кратковременную потерю концентрации», — объяснила Лора Льюис, доцент кафедры электротехники и компьютерных наук MIT.

По словам исследователей, такой механизм может быть компенсаторным: при недосыпе мозг пытается частично восстановить процессы очистки, характерные для сна, но делает это за счет снижения концентрации.

«Можно сказать, что мозг настолько нуждается в отдыхе, что вынужденно переключается в состояние, напоминающее сон», — заключили авторы.

Ранее россиянам рассказали, какой микроэлемент влияет на риск развития деменции.

