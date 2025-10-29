На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перенесенный грипп повышает риск инфаркта, выяснили ученые

JAHA: перенесенный грипп повышает риск инфаркта на несколько недель
Shutterstock

Перенесенный COVID-19 или грипп значительно повышают риск сердечного приступа несколько недель. Кроме того, хронические вирусные инфекции, такие как ВИЧ, увеличивают вероятность развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Результаты исследования опубликованы в Журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA).

«Хорошо известно, что вирус папилломы человека, вирус гепатита B и другие вирусы могут вызывать рак. Однако их связь с неинфекционными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые, до сих пор изучена недостаточно», — отметил ведущий автор исследования Косуке Каваи, доктор наук и адъюнкт-профессор Медицинской школы Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Ученые провели систематический обзор более 52 тысяч исследований и отобрали 155 наиболее качественных работ, чтобы выполнить метаанализ. Сравнение данных показало, что в течение месяца после лабораторно подтвержденного гриппа вероятность инфаркта увеличивается в четыре раза, а инсульта — в пять. Перенесенный COVID-19 повышает риск сердечного приступа и инсульта втрое, при этом угроза здоровью сохраняется в течение года.

Авторы отмечают, что вирусные инфекции запускают сильную воспалительную реакцию и повышают свертываемость крови. Эти процессы могут продолжаться даже после выздоровления, перегружая сердце и сосуды. Воспаление также способствует образованию и разрыву атеросклеротических бляшек, что повышает риск острых сердечно-сосудистых событий.

Ранее был назван простой способ защитить сосуды от вреда сидячего образа жизни.

